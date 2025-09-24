search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:18
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 13:57

Χαμός για την ΔΕΘ: Επιμένει στο «όχι» ο Σιμόπουλος – Ονομαστική ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

24.09.2025 13:57
SIMOPOULOS_STRATOS
Eurokinissi

Αντιδράσεις εντός και εκτός ΝΔ πυροδοτεί το άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορά στις αλλαγές στη διοίκηση της ΔΕΘ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στο επίμαχο άρθρο που προβλέπει τον αποκλεισμό των παραγωγικών φορέων από τη Διοίκηση της «ΔΕΘ Α.Ε.», με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε μια συμβουλευτική επιτροπή χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Με το άρθρο έχει διαφωνήσει ο γαλάζιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος ζητώντας την απόσυρσή του. 

«Στήριξα την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Τώρα, όμως, δεν μπορώ», δήλωσε, στη συζήτηση στην επιτροπή, ζητώντας διάλογο και συνεννόηση με την πόλη. «Η ΔΕΘ είναι η ψυχή της πόλης», είπε για να προσθέσει πως η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να εκχωρεί αυτή την ψυχή στην Αθήνα. 

«Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε Εγνατία Οδός που κλείνουν με υπουργικές αποφάσεις», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και στη σημερινή διακυβέρνηση υπουργός διόρισε σε ΔΣ οργανισμού πρόσωπο της εκλογικής του περιφέρειας, το οποίο εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη «μία φορά τη βδομάδα».

Ο.Π.

Διαβάστε επίσης:

Δένδιας: Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η αγορά 4ης φρεγάτας – Θα αναβαθμιστούν οι άλλες τρεις Belharra

Βουλή: Κόντρα για τον Ρούτσι

Παραιτήστε τον επιτέλους: Απανθρωπιά, προσβολές και ψέματα από Φλωρίδη, αδιέξοδοι οι χειρισμοί του – Η ευθύνη στην κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mytilineos
BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

kyvernoepithesi-aerodromia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

olga-kefalogianni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άφησα πίσω μου την προδοσία – Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου» (Video)

kafeneio_ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σε καφενείο, ένας ελαφρά τραυματίας

SIMOPOULOS_STRATOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμός για την ΔΕΘ: Επιμένει στο «όχι» ο Σιμόπουλος – Ονομαστική ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:16
mytilineos
BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

kyvernoepithesi-aerodromia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

olga-kefalogianni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άφησα πίσω μου την προδοσία – Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου» (Video)

1 / 3