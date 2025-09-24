Χαμός για την ΔΕΘ: Επιμένει στο «όχι» ο Σιμόπουλος – Ονομαστική ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Αντιδράσεις εντός και εκτός ΝΔ πυροδοτεί το άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορά στις αλλαγές στη διοίκηση της ΔΕΘ.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στο επίμαχο άρθρο που προβλέπει τον αποκλεισμό των παραγωγικών φορέων από τη Διοίκηση της «ΔΕΘ Α.Ε.», με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε μια συμβουλευτική επιτροπή χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Με το άρθρο έχει διαφωνήσει ο γαλάζιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος ζητώντας την απόσυρσή του.

«Στήριξα την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Τώρα, όμως, δεν μπορώ», δήλωσε, στη συζήτηση στην επιτροπή, ζητώντας διάλογο και συνεννόηση με την πόλη. «Η ΔΕΘ είναι η ψυχή της πόλης», είπε για να προσθέσει πως η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να εκχωρεί αυτή την ψυχή στην Αθήνα.

«Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε Εγνατία Οδός που κλείνουν με υπουργικές αποφάσεις», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και στη σημερινή διακυβέρνηση υπουργός διόρισε σε ΔΣ οργανισμού πρόσωπο της εκλογικής του περιφέρειας, το οποίο εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη «μία φορά τη βδομάδα».

