24.09.2025 13:30

Δένδιας: Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η αγορά 4ης φρεγάτας – Θα αναβαθμιστούν οι άλλες τρεις Belharra

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής φέρνει το θέμα της αγοράς 4ης φρεγάτας ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Αμυνας, σε δηλώσεις του από το περιστύλιο της Βουλής, εξήγησε την χρησιμότητα της 4ης φρεγάτας, ενώ σημείωσε πως οι προηγούμενες 3 belharra που έχουν αγοραστεί, θα αναβαθμιστούν. Οπώς είπε, οι φρεγάτες θα φέρουν τη δυνατότητα να έχουν πυραύλους κρουζ, αλλά και τον πύραυλο ΕΛΣΑ, μία νέα γενιά πυραύλου scalp.

«Θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων την σύμβαση για την απόκτηση μίας φρεγάτας Μπελαρά standard 2++ και την μετατροπή των 3 προηγούμενων μπελαρά standard 2 στο επίπεδο standard 2++. Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση η φρεγάτα μπελαρά standard 2 ++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη» ανέφερε από το περιστύλιο της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός.

«Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας standard 2 φέρει μία συν 10 βελτιώσεις αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί. Αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και από την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Αξίζει να αναφερθώ μόνο σε μία από τις σημαντικές βελτιώσεις την δυνατότητα αυτής της φρεγάτας της 4ης του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ αλλά και μετά τον υπολοίπων 3 φρεγατών μας να φέρουν πύραυλο κρουζ με δυνατότητα άνω των χιλίων χιλιομέτρων. Ο πύραυλος αυτός θα είναι πιθανότατο ο πύραυλος ΕΛΣΑ η νέα γενιά του πυραύλου scalp. Είμαι βέβαιος ότι η εθνική αντιπροσωπεία θα στηρίξει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό» πρόσθεσε ο Ν. Δένδιας.

