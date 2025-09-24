Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέλαση μαρτύρων από σήμερα έστω και χωρίς… φραπέ

Με τις καταθέσεις του νυν επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά και του πρώην προέδρου του αμαρτωλού Οργανισμού ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή.

Το κλίμα είναι ήδη φορτισμένο μετά την επιλογή της γαλάζιας πλειοψηφίας να «φιλτράρει» τον κατάλογο των μαρτύρων, αφήνοντας εκτός κομβικούς μάρτυρες όπως οι επονομαζόμενοι «Φραπές» και ο «Χασάπης».

Η απουσία τους πυροδότησε αντιδράσεις με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποιεί την επιτροπή ως μηχανισμό συγκάλυψης αντί για αποκατάσταση της αλήθειας.

Ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, στέλεχος της ΑΑΔΕ στην οποία «πέρασε» ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να καταθέσει πρώτος, ενώ θα ακολουθήσει ο Νίκος Σαλάτας που αποπέμφθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος μετά την άρνησή του να παραιτηθεί.

Είχε προηγηθεί κόντρα του με τον κ. Τσιάρα και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητώντας να ανασκευαστούν δηλώσεις περί «μη ειλικρινούς συνεργασίας». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «ο σημερινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απευθύνθηκε με έναν τρόπο που δεν προσιδιάζει στη λογική της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απευθύνθηκε με λάθος τρόπο». Είχε δε, σημειώσει πως η διαφωνία, με τον κ. Σαλάτα, αφορά «στον τρόπο που διαχειρίστηκε την κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι στο θέμα του ελέγχου που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Ακόμη και αυτό είναι ένας λόγος που, νομίζω δεν μας επιτρέπει να αφήνουμε κανένα περιθώριο να εκπέμπονται λάθος μηνύματα».

Υπενθυμίζεται ότι ο καρατομηθείς Νίκος Σαλάτας σε συνέντευξή του είχε εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ακόμη ότι οι μεγάλες κομπίνες στον Οργανισμό έγιναν το 2022 και το 2023, βάζονταςστο κάδρο των ευθυνών τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά.

Κόντρα

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η αντιπολίτευση ζήτησε τη διαβίβαση απαραίτητων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, όπως επεσήμαναν οι βουλευτές της, εγγράφων, θέτοντας εκ νέου το μείζον ζήτημα του αποκλεισμού βασικών μαρτύρων.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος έκανε πως έχει αποστείλει ήδη στους αρμόδιους υπουργούς και το γραφείο εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων τους σχετικούς καταλόγους, αναμένοντας απάντηση.

«Τα έγγραφα αυτά είναι προαπαιτούμενα για τη στοιχειώδη εξέταση των μαρτύρων. Είναι απαράδεκτο το ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην επιτροπή ούτε καν ένα μικρό μέρος τους και εγείρει εύλογη καχυποψία. Το καταγγέλλω», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη, ενώ κι ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως «είναι κρίσιμο και αναγκαίο να έρθουν αυτά τα έγγραφα πριν από την κατάθεση των μαρτύρων».

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πολιτικό σόου. Ορισμένοι δεν θέλουν να βρούμε τα πραγματικά και διαχρονικά αίτια της υπόθεσης», αντέτεινε από πλευράς πλειοψηφίας ο Μακάριος Λαζαρίδης, κάνοντας λόγο για «fake news» όσον αφορά το αίτημα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. «Στο ΠΑΣΟΚ έχει αλληθωρίσει, εάν δεν έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε για το ζήτημα της καλλιέργειας της βιομηχανικής ντομάτας που αναφέρεται σε δημοσίευμα.

«Να αφήσει τα σχόλια για την ιδεολογική ταυτότητα ΠΑΣΟΚ, τα οποία και συναδέλφους της ΝΔ ακούγονται με σκεπτικισμό», απάντησε η Μιλένα Αποστολάκη.

Διαβάστε επίσης:

H ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν φέρνει και εσωκομματικές φουρτούνες – Γιατί πυροβολεί ο Αβραμόπουλος την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

Απάντηση Μαρινάκη στον Τσίπρα για τα Τέμπη: Δεν περιμέναμε να γνωρίζει τη διάκριση των εξουσιών

Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση για Τέμπη: Απόπειρα ταφής της αλήθειας η απαγόρευση εκταφής – Υπεύθυνος ο Μητσοτάκης