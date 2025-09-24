Απάντηση Μαρινάκη στον Τσίπρα για τα Τέμπη: Δεν περιμέναμε να γνωρίζει τη διάκριση των εξουσιών

Την αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, υπέρ του αιτήματος των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για εκταφή των σορών των ανθρώπων τους που έχασαν τη ζωή τους στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε στο Action24, ότι «είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μια δημοκρατία με διάκριση των εξουσιών απαγορεύεται η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως είχε δηλώσει ο δικός του υπουργός Σταύρος Κοντονής, λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης».

«Όσο κι αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Οφείλουμε να μη βάζουμε νερό στο κρασί μας ως προς τον σεβασμό στους θεσμούς. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο ανθρώπους, αλλά πιο συνεπείς στον ρόλο μας για όσο τον έχουμε», συμπλήρωσε ο Π. Μαρινάκης.

