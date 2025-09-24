search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.09.2025 09:49

Απάντηση Μαρινάκη στον Τσίπρα για τα Τέμπη: Δεν περιμέναμε να γνωρίζει τη διάκριση των εξουσιών

24.09.2025 09:49
Την αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, υπέρ του αιτήματος των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για εκταφή των σορών των ανθρώπων τους που έχασαν τη ζωή τους στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε στο Action24, ότι «είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μια δημοκρατία με διάκριση των εξουσιών απαγορεύεται η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως είχε δηλώσει ο δικός του υπουργός Σταύρος Κοντονής, λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης».

«Όσο κι αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Οφείλουμε να μη βάζουμε νερό στο κρασί μας ως προς τον σεβασμό στους θεσμούς. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο ανθρώπους, αλλά πιο συνεπείς στον ρόλο μας για όσο τον έχουμε», συμπλήρωσε ο Π. Μαρινάκης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέλαση μαρτύρων από σήμερα έστω και χωρίς… φραπέ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κόμμα χωρίς όργανα λένε Γερουλάνος και Καστανίδης για το ΠΑΣΟΚ

ΕΛΛΑΔΑ

Ναυτικός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις του – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα ισογείου γκαράζ σε πλοίο

ΥΓΕΙΑ

Έλληνες παιδίατροι: «Ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για παρακεταμόλη και εμβόλια»

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης «σκίζουν» τους παγκόσμιους ηγέτες – 2,2 δισ. προβολές σε λίγους μήνες

