23.09.2025 23:53

Χαρίτσης: Ο Τραμπ κήρυξε ολικό πόλεμο  – Όταν συνέλθει από το σημερινό φιάσκο ο Μητσοτάκης, θα πάρει θέση για όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν;

23.09.2025 23:53
XARITSIS

«Τέρμα οι αυταπάτες. Ο Τραμπ σήμερα κήρυξε ολικό πόλεμο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας την ομιλία του αμερικανού Προέδρου στον ΟΗΕ, και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να πάρει θέση για «όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν», αφού βεβαίως – όπως λέει – «συνέλθει από το σημερινό φιάσκο της “περήφανης εξωτερικής πολιτικής”».

Του συστήνει δε να σπεύσει να προλάβει πριν οι υπουργοί του αρχίσουν από αύριο να χειροκροτούν δημόσια τον τραμπισμό και να απαγορεύουν τη χρήση της ασπιρίνης.

Ολόκληρη η ανάρτηση Χαρίτση:

«Τέρμα πια οι αυταπάτες

Ο Τραμπ σήμερα κήρυξε ολικό πόλεμο.

Πόλεμο στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πόλεμο στο διεθνές δίκαιο.

Πόλεμο στους μετανάστες.

Πόλεμο στην επιστήμη.

Αυτός είναι ο κόσμος που ετοιμάζουν. Το μαύρο σκοτάδι της ιστορίας.

Εκεί που η παρακεταμόλη οδηγεί στον αυτισμό (!), εκεί που η κλιματική κρίση είναι μια «απάτη», εκεί που ο ξένος και ο Παλαιστίνιος είναι «εχθροί», εκεί που το μόνο δίκιο είναι το δίκιο του ισχυρού και του ζάμπλουτου.

Ο φασισμός του 21ου αιώνα -γιατί περί αυτού πρόκειται- επελαύνει.

Και ο μόνος δρόμος για μας είναι η αντεπίθεση.

Σήμερα, στον ΟΗΕ, τον δρόμο μας τον έδειξαν ο Λούλα Ντα Σίλβα και ο Πέδρο Σάντσεθ.

Για τις κοινωνικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εθνική ανεξαρτησία, την Παλαιστίνη.

Ούτε μισόλογα. Ούτε υπόκλιση στον πλανητάρχη.

Αντίσταση και αντεπίθεση.

Κύριε Μητσοτάκη όταν συνέλθετε και από το σημερινό φιάσκο της “υπερήφανης” εξωτερικής σας πολιτικής, ίσως αξίζει τον κόπο να πάρετε θέση για όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν. Πριν σας προλάβουν οι υπουργοί σας που από αύριο θα χειροκροτούν δημόσια τον τραμπισμό και θα απαγορεύουν τη χρήση της ασπιρίνης».

