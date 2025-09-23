«Δεν θα απολογηθούμε εμείς» λέει ο Μαρινάκης για την αναβολή του τετ α τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν

Για την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης στο One.

Παρουσιάζοντας τη θέση της κυβέρνησης, είπε πως η αναβολή ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό χρόνο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Απαντώντας στις επιθέσεις που έχει δεχτεί η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, σημείωσε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».

«Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;», πρόσθεσε.

Όπως είπε, η Ελλάδα συνομιλεί «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει». «Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ρητορικά: «Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;».

