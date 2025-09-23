«Δεν θα απολογηθούμε εμείς» λέει ο Μαρινάκης για την αναβολή του τετ α τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Για την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης στο One.
Παρουσιάζοντας τη θέση της κυβέρνησης, είπε πως η αναβολή ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό χρόνο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.
Απαντώντας στις επιθέσεις που έχει δεχτεί η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, σημείωσε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».
«Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;», πρόσθεσε.
Όπως είπε, η Ελλάδα συνομιλεί «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει». «Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ρητορικά: «Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;».
Διαβάστε επίσης
Ο Ερντογάν ανέβαλε το τετ α τετ με Μητσοτάκη – Τι επικαλέστηκε η Τουρκία
Τετ α τετ Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη – Και το καλώδιο στο μενού
Τέμπη – Έκθετος ο Φλωρίδης: Επιτέθηκε σε Σαμαρά με ψέματα για την εκταφή – Το αίτημα Ασλανίδη, ο Ρούτσι και η δήλωση Τζαβέλλα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.