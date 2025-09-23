search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 19:51
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

23.09.2025 18:47

Τετ α τετ Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη – Και το καλώδιο στο μενού

23.09.2025 18:47
Συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της 8οης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στο X ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συζητήθηκαν ακόμη οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου. Ο κ.Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης (23/9) συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζάπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό ο Τούρκος Πρόεδρος θα συμμετέχει σε συνάντηση με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον, αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη (πιο πιθανό αύριο, καθώς μεθαύριο είναι η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν).

