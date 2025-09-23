search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 16:20
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

23.09.2025 15:05

Θεοδώρα Τζάκρη: Συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι – «Αυτονόητο δικαίωμα η εκταφή»

23.09.2025 15:05
Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισκέφτηκε το μεσημέρι της Τρίτης η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη, για να του εκφράσει τη συμπαράστασή της και να στηρίξει το αίτημά του για εκταφή της σορού του παιδιού του που χάθηκε στα Τέμπη.

Η κυρία Τζάκρη δήλωσε αμέσως μετά:  

«Σήμερα, όχι σαν πολιτικός, αλλά σαν μάνα επισκέφτηκα τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και  η Πολιτεία του αρνείται το αυτονόητο δικαίωμα στην εκταφή και επανεξέταση της σωρού του παιδιού του.

Όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στο Κοινοβούλιο, όπου ζήσαμε το πολιτικό δράμα της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών.

Σαν κοινωνία οφείλουμε να βρεθούμε στο πλευρό του Πάνο Ρούτσι, όχι μόνο γιατί είναι ηθικό και δίκαιο, αλλά πάνω από όλα γιατί είναι ανθρώπινο.

Ένα απάνθρωπο κράτος δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Με τον Πάνο Ρούτσι, με τους γονείς των θυμάτων μέχρι το τέλος».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο χρόνια φυλακή στον 32χρονο για τις σεξουαλικές επιθέσεις

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το πέρασμα Άλενμπι – Η μοναδική δίοδος μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Στην τελική ευθεία με βαριά ατζέντα και… μικρό καλάθι

LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

