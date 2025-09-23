Θεοδώρα Τζάκρη: Συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι – «Αυτονόητο δικαίωμα η εκταφή»

Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισκέφτηκε το μεσημέρι της Τρίτης η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη, για να του εκφράσει τη συμπαράστασή της και να στηρίξει το αίτημά του για εκταφή της σορού του παιδιού του που χάθηκε στα Τέμπη.

Η κυρία Τζάκρη δήλωσε αμέσως μετά:

«Σήμερα, όχι σαν πολιτικός, αλλά σαν μάνα επισκέφτηκα τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και η Πολιτεία του αρνείται το αυτονόητο δικαίωμα στην εκταφή και επανεξέταση της σωρού του παιδιού του.

Όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στο Κοινοβούλιο, όπου ζήσαμε το πολιτικό δράμα της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών.

Σαν κοινωνία οφείλουμε να βρεθούμε στο πλευρό του Πάνο Ρούτσι, όχι μόνο γιατί είναι ηθικό και δίκαιο, αλλά πάνω από όλα γιατί είναι ανθρώπινο.

Ένα απάνθρωπο κράτος δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Με τον Πάνο Ρούτσι, με τους γονείς των θυμάτων μέχρι το τέλος».

