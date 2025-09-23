search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:36
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

23.09.2025 11:56

Δημοσκόπηση Interview: Ξανά κάτω από το 30% η ΝΔ – Ανοιχτή πληγή η διαφθορά

23.09.2025 11:56
kalpi-123

Στο 29,7% μέτρησε στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα Politic.gr.

Στη δεύτερη θέση – με διαφορά 14,7% – βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη δημοσκόπηση της Interview βρίσκεται στο 15% (14,6% στις 11 Σεπτεμβρίου).

Ακολουθούν:

Ελληνική Λύση με 8,1%
Πλεύση Ελευθερίας με 7,6%
ΚΚΕ με 7,4%
ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%
Κίνημα Δημοκρατίας 4,4%
Φωνή Λογικής με 4,2%
ΜέΡΑ25 με 4%
Νέα Αριστερά με 2,8%
ΝΙΚΗ με 1,5%

Στο ερώτημα, δε, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, οι πολίτες επιλέγουν Κυριάκο Μητσοτάκη με 29,9%, ενώ στη συνέχεια έρχονται Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, Κυριάκος Βελόπουλος και Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,7% έκαστος, Στέφανος Κασσελάκης με 3,7% και Σωκράτης Φάμελλος με 3%. «Κανένας» απάντησε το 33,5%.

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, το πρόγραμμα Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το 56% των πολιτών να κρίνει αρνητικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το 24% να το αξιολογεί θετικά και το 20% να μην εκφράζει άποψη.

Για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη.

Στο ερώτημα, τέλος, τι πληγώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα, οι πολίτες απαντούν: η διαφθορά και η διαπλοκή με 31%, τα σκάνδαλα με 25%, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις με 14%, η έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς (11%) και η ανησυχία για “υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα” (9%).

Η κυβέρνηση θυμίζει και τα μέτρα της… περασμένης Άνοιξης, μετά το μούδιασμα από τη ΔΕΘ – Θεωρεί ότι είναι θέμα διαφήμισης

Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου – Θα συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ

Τέμπη – Έκθετος ο Φλωρίδης: Επιτέθηκε σε Σαμαρά με ψέματα για την εκταφή – Το αίτημα Ασλανίδη, ο Ρούτσι και η δήλωση Τζαβέλλα 

peripoliko11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 18χρονο για την απαγωγή του 15χρονου, τι κατέθεσε το θύμα

xristodoulidis kypros – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απορίας άξιο πώς η Κύπρος ταυτίζεται με τον Νετανιάχου

barack michelle new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα: Μαζί στη θαλαμηγό του Στίβεν Σπίλμπεργκ – Έφτασαν ξεχωριστά

