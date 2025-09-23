Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου – Θα συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη (23/9), ο Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες του Atlantic Council με θέμα «Συνάντηση για την ενεργειακή ασφάλεια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright.

Παράλληλα, θα συμμετάσχει και σε πάνελ αποτελούμενο από τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας, Kęstutis Budrys, την υπουργό Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, τον υπουργό Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Ουκρανίας, Oleksii Sobolev, τον υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, Zhecho Stankov, τον υπουργό Ενέργειας της Ρουμανίας, Bogdan Gruia Ivan, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Jiri Kozak.

Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο Σταύρος Παπασταύρου θα έχει παράλληλα, συναντήσεις με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην κυβέρνηση: Η ακρίβεια «καίει» τα μέτρα της ΔΕΘ

Γεραπετρίτης: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα πρέπει να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

Τα Τέμπη «στοιχειώνουν» την κυβέρνηση: Η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και η Καρυστιανού