Συναγερμός στην κυβέρνηση: Η ακρίβεια «καίει» τα μέτρα της ΔΕΘ 

Αν και είχε επισημανθεί εξαρχής, χρειάστηκε να περάσουν μερικές μέρες – και μερικές… δημοσκοπήσεις – μέχρις ότου χτυπήσουν στην κυβέρνηση τα καμπανάκια του συναγερμού: μπορεί τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ να αποτελούν μια ανάσα για περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες, ωστόσο το πρόβλημα της ακρίβειας όχι μόνο παραμένει άλυτο, αλλά στην πραγματικότητα «πνίγει» και τις οποίες ευεργετικές δράσεις θα μπορούσε να έχει το «πακέτο ΔΕΘ».

Δεν είναι τυχαίο ότι, πριν καν κλείσει ο Σεπτέμβριος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ρ/σ Real FM, εμφανίστηκε εξαιρετικά αυστηρός έναντι της αγοράς και ιδίως των σούπερ μάρκετ, στα οποία, άλλωστε, αποτυπώνεται καθημερινά η… απελπισία των καταναλωτών, που βλέπουν το καλάθι τους να μειώνεται σε ποσότητα και να αυξάνεται δραματικά σε κόστος.

«Έχουμε πολλές καταγγελίες, γι’ αυτό και έδωσα εντολή για εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Έχουν αναλάβει τη δέσμευση για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων και πρέπει να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Τόνισε, δε, ότι τα σούπερ μάρκετ πρέπει «να σεβαστούν ότι δεν πρέπει να μένει κανένας πολίτης πίσω. Γι’ αυτό και είμαστε αυστηροί με την αγορά. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, νοιαζόμαστε όμως για την κοινωνική συνοχή και για τη στήριξη κάθε κοινωνικής ομάδας. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβαρύνονται διαρκώς οι πολίτες».

Οι δηλώσεις Θεοδωρικάκου έρχονται μετά από πληροφορίες ότι το Μαξίμου θορυβήθηκε από τις πληροφορίες για διαρκείς ανατιμήσεις σε προϊόντα που εντάσσονται πλέον στις λεγόμενες «ανελαστικές δαπάνες» των νοικοκυριών, τα οποία, υπενθυμίζεται, έχουν υποστεί καθίζηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους σχεδόν από την περίοδο της πανδημίας του SARS-CoV-2 και από τότε… δεν έχουν σηκώσει κεφάλι, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για έλεγχο των τιμών μέσω των διαφόρων «καλαθιών» και «pass», αλλά και τις φορολογικές παρεμβάσεις με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 πάνω από 1,8%, ενώ συνολικά τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν απολέσει σχεδόν το 30% της αγοραστικής τους δύναμης τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην ΕΕ – μόνο πάνω από τη Βουλγαρία, η οποία, όμως πλησιάζει… επικίνδυνα – όσον αφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης το οποίο σύμφωνα με τη Eurostat διαμορφώθηκε στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός είχε δεχθεί εισηγήσεις να κάνει ειδική αναφορά στην ακρίβεια και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την καταπολέμησή της στη διάρκεια της ομιλίας του στη ΔΕΘ, ωστόσο, λένε οι ίδιες πληροφορίες, προτιμήθηκε να δοθεί έμφαση στο φορολογικό πακέτο, προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημασία του για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Όμως, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων είναι συντριπτικά: η ακρίβεια είναι εδώ και περίπου δύο χρόνια το μέγα πρόβλημα για τους πολίτες, οι οποίοι πλέον απαιτούν λύσεις και όχι ευχολόγια ή ημίμετρα.

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι ο Τ. Θεοδωρικάκος, με τις ευλογίες του Μαξίμου, ετοιμάζεται για… πόλεμο με τα σούπερ μάρκετ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση είναι πλέον αποφασισμένη να απαιτήσει όχι απλώς σταθερές τιμές, αλλά μειώσεις που θα φανούν στους καταναλωτές. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν υπάρχει η δυνατότητα για τέτοιου είδους παρεμβάσεις, δεδομένου ότι, εκτός των άλλων, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός.

Διαβάστε επίσης:

Άγρια κόντρα Ζωής – Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είστε εκτεθειμένος, συντονίσατε τη συσκότιση»- «Φτιάχνετε κατηγορητήρια»

Στο «Σπίτι της Τουρκίας» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν – Την Tρίτη στις 21:00

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια