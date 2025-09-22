Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιχειρεί να φέρει στη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελλος για το θέμα της συνεχιζόμενης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει για ποιους λόγους επιμένει να μην μειώνει τους έμμεσους φόρους όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί δεν προχωρά στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας.

Ειδικότερα, στην ερώτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει πως «παρά τις αυξήσεις σε ρεύμα, ενοίκια και τρόφιμα και τη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης, η κυβέρνηση επιμένει στην υπερφορολόγηση μέσω άδικων έμμεσων φόρων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας».

Τονίζει ακόμα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την πάταξη της αισχροκέρδειας και την ανακοπή της ακρίβειας, καλώντας την Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει».

Με βάση τα παραπάνω ο Σ. Φάμελλος ερωτά τον πρωθυπουργό:

1. Γιατί δεν υιοθετεί τις κοστολογημένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια και τους υψηλούς έμμεσους φόρους; Δηλαδή τη μείωση -ακόμα και την αναστολή για κάποιο διάστημα- του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα με βάση και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο ελάχιστο της Ευρώπης;

2. Γιατί δεν προχωρά στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας που θα μπορούσαν να δώσουν οικονομικά περιθώρια και για την ελάφρυνση των καταναλωτών και για τη χρηματοδότηση νέας, καινοτόμας και αποκεντρωμένης επιχειρηματικότητας; Γιατί δεν παρεμβαίνει αποφασιστικά στον έλεγχο και στη ρύθμιση της αγοράς, αλλά και στην πάταξη της αισχροκέρδειας;

