search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 19:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 18:25

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

22.09.2025 18:25
famellos mitsotakis

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιχειρεί να φέρει στη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελλος για το θέμα της συνεχιζόμενης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει για ποιους λόγους επιμένει να μην μειώνει τους έμμεσους φόρους όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί δεν προχωρά στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας.

Ειδικότερα, στην ερώτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει πως «παρά τις αυξήσεις σε ρεύμα, ενοίκια και τρόφιμα και τη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης, η κυβέρνηση επιμένει στην υπερφορολόγηση μέσω άδικων έμμεσων φόρων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας».

Τονίζει ακόμα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την πάταξη της αισχροκέρδειας και την ανακοπή της ακρίβειας, καλώντας την Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει».

Με βάση τα παραπάνω ο Σ. Φάμελλος ερωτά τον πρωθυπουργό:

1. Γιατί δεν υιοθετεί τις κοστολογημένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια και τους υψηλούς έμμεσους φόρους; Δηλαδή τη μείωση -ακόμα και την αναστολή για κάποιο διάστημα- του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα με βάση και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο ελάχιστο της Ευρώπης;

2. Γιατί δεν προχωρά στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας που θα μπορούσαν να δώσουν οικονομικά περιθώρια και για την ελάφρυνση των καταναλωτών και για τη χρηματοδότηση νέας, καινοτόμας και αποκεντρωμένης επιχειρηματικότητας; Γιατί δεν παρεμβαίνει αποφασιστικά στον έλεγχο και στη ρύθμιση της αγοράς, αλλά και στην πάταξη της αισχροκέρδειας;

Διαβάστε επίσης:

Γεραπετρίτης στο ΣΑ του ΟΗΕ: Η τρίτη παραβίαση από τη Ρωσία δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο περιστατικό

Ακρίτα για Ρούτσι: Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ταμπουρώνεται πίσω από την επιχειρηματολογία ότι είναι θέμα Δικαιοσύνης

Στέφανος Κασσελάκης: Καμία συνεργασία με κόμματα που χρεοκόπησαν την Ελλάδα και συγκάλυψαν εγκλήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα Παλαιστίνης στη Σύνοδο του ΟΗΕ – Τι αλλάζει με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

italy palestine
ΚΟΣΜΟΣ

Απεργία αλληλεγγύης στην Ιταλία για την Παλαιστίνη: Επεισόδια στο Μιλάνο με 12 τραυματίες μετά τις τεράστιες συγκεντρώσεις

mylonakis konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Ζωής – Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είστε εκτεθειμένος, συντονίσατε τη συσκότιση»- «Φτιάχνετε κατηγορητήρια»

ENOPLES_DUNAMEIS
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται οι μισθοί των ένστολων από τον Οκτώβριο – Πώς θα διαμορφωθούν οι αποδοχές τους

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βήμα-βήμα η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου – Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και πώς, καταβολή έως τέλος Νοεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» - Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 19:39
gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα Παλαιστίνης στη Σύνοδο του ΟΗΕ – Τι αλλάζει με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

italy palestine
ΚΟΣΜΟΣ

Απεργία αλληλεγγύης στην Ιταλία για την Παλαιστίνη: Επεισόδια στο Μιλάνο με 12 τραυματίες μετά τις τεράστιες συγκεντρώσεις

mylonakis konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Ζωής – Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είστε εκτεθειμένος, συντονίσατε τη συσκότιση»- «Φτιάχνετε κατηγορητήρια»

1 / 3