Ο ανεκδιήγητος Μπέος ζητά εντολή από τον Μητσοτάκη να καθαρίσει τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Πάρε μια μπουλντόζα»

Έντονα φαίνεται πως απασχολεί τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο η εικόνα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε με το γνωστό του ύφος προθυμοποιήθηκε να σβήσει ο ίδιος τα ονόματα τον θυμάτων των Τεμπών για να φύγει αυτό το «χάλι».

Ο Αχιλλέας Μπέος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να πάρει μία μπουλντόζα και να καταστρέψει το άτυπο μνημείο. «Για όλες τις τραγωδίες που έγιναν στην Ελλάδα, σαν τη Marfin, το Mάτι, τη Μάνδρα και τελευταία τα Τέμπη, υπάρχει Έλληνας που δε έκλαψε; Που δεν στεναχωρήθηκε; Με αφορμή μία οικογένεια φίλων που ήρθε από τις ΗΠΑ και πήγανε στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό δεν τιμάμαι εκεί; Από που κι ως που ρε βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί; Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε».

Εκτίμησε ότι πενθούντες θα πρέπει να πάνε στα Τέμπη να θρηνήσουν τους νεκρούς τους και όχι αλλού. «Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς».

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον Πάνο Ρούτσι (και στον Νίκο Καρβέλα) αναπαράγοντας θεωρίες ότι έτρωγε κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του. «Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και εχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη Ζωή. Ρούτσι τον λένε; Αυτή (η Κωνσταντοπούλου) εκμεταλλεύεται τον θρήνο, τη θλίψη και τον πόνο των ανθρώπων. Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι. Γιατί δεν πήγαν αυτοί από το Μάτι; Κομματικοποιήσαμε τις τραγωδίες. Οι άλλοι στη Marfin κάηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν ευθύνες για τα Τέμπη και πρέπει να αποδωθούν. Αυτό είναι χάλι όμως εκεί».

Ο Αχιλλέας Μπέος πρότεινε σαν εναλλακτική να δημιουργηθεί μνημείο σε άλλη τοποθεσία. «Ας γίνει ένα άλλο κανονικό μνημείο σε άλλο χώρο που θα παραχωρήσει το Κράτος. Και να το κάνουν οι γονείς. Σε αυτό λέω ναι. Έχει υποχρέωση ο αρμόδιος υπουργος, που θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Μητσοτάκη πάρε θέση αν θες να είσαι ηγέτης της πατρίδας μας. Αυτό εκεί είναι χάλι».

Τέλος προθυμοποιήθηκε να καθαρίσει ο ίδιος το μνημείο, αν του δώσει το πράσινο φως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ντροπή. Ντροπή και που δεν έδιναν τόσο καιρό άδεια να ξεθάψουν οι συγγενείς τα παιδιά τους όμως. Έχει δίκιο ο Ρούτσι εκεί, που καθόταν σε μία καρέκλα με μία σκηνή και του πήγαιναν κρυφά φαγητό τα βράδια. Θεατρινισμοί. Σωστό το αίτημά του όμως. Και δεν είχαν δικαίωμα να του το απαγορεύσουν. Λέω την αλήθεια. Σε αυτό είχε δίκιο».

