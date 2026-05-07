Στο Χαλάνδρι τη Δευτέρα ο Τσίπρας, σε εκδήλωση Πρωτοβουλίας Πολιτών για την  Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Μπορεί ο κύκλος των παρουσιάσεων της “Ιθάκης” να έχει ολοκληρωθεί ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις εμφανίσεις του, καθώς έχει επιταχύνει τα βήματα του για τις επίσημες ανακοινώσεις, πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο.

Την προσεχή Δευτέρα θα παρευρεθεί και πιθανότατα θα παρέμβει σε εκδήλωση που διοργανώνεται από τη βάση, δηλαδή από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας στο Θέατρο Ρεματιάς (Ναρκίσσων 2 – 8 Χαλάνδρι), στις 19:00.

Το θέμα της εκδήλωσης “Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής” ουσιαστικά παραπέμπει στο Μανιφέστο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά.

Το μοτίβο της “Ιθάκης” πάντως διατηρείται εν μέρει και σε αυτή την εκδήλωση, καθώς θα υπάρχει πάνελ ομιλητών, αν και σύμφωνα με το δελτίο Τύπου δεν προβλέπεται ομιλία Τσίπρα. Αναμένεται πάντως να κάνει κάποια παρέμβαση, όπως είχε κάνει και σε παρόμοια εκδήλωση προ εβδομάδων στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στην εκδήλωση του Χαλανδρίου συζητούν οι:

–Κωνσταντίνος Αλεξάκης, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής

–Σπύρος Πρίτσας, χειρουργός

–Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική Γραμματέας ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

–Χάρης Μαυρουδής, Ηθοποιός και Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

–Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος

–Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης

