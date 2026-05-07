Τρεις νεκροί σε συμβάν με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην Αυστρία

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λιντς, σύμφωνα με την εφημερίδα Kroner Zeitung.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα και την κόρη του μπροστά από το πανδοχείο Lüftner στο Λιντς και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στη 1:30 μ.μ. Αρχικά, οι μάρτυρες νόμιζαν ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα. Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Χανταϊός: Επιχείρηση ιχνηλάτησης των κρουσμάτων και 45ημερη καραντίνα σε όσους επιστρέφουν στις πατρίδες τους

Η άτακτη φυγή του Τραμπ – Από τις απειλές ότι θα στείλει το Ιράν στη λίθινη εποχή στη… μονομερή λήξη του πολέμου

ΗΠΑ-Ιράν: Οι κόκκινες γραμμές της Ουάσινγκτον, η αισιοδοξία του Τραμπ και οι επιφυλάξεις της Τεχεράνης