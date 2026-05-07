Χανταϊός: Επιχείρηση ιχνηλάτησης των κρουσμάτων και 45ημερη καραντίνα σε όσους επιστρέφουν στις πατρίδες τους

Βρετανοί επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από θανατηφόρο ξέσπασμα ιού hantavirus καλούνται να αυτοαπομονωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για 45 ημέρες, σύμφωνα με έναν υγειονομικό αξιωματούχο, καθώς δύο επιβάτες που έφυγαν από το πλοίο ήδη βρίσκονται σε καραντίνα στην πατρίδα τους.

Κανένας από τους δύο Βρετανούς που έφυγαν από το MV Hondius στην Αγία Ελένη στα τέλη Απριλίου δεν έχει αναφέρει συμπτώματα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKSA).

Ένα μέλος του πληρώματος από τη Βρετανία απομακρύνθηκε ιατρικά από το πλοίο αφού αρρώστησε και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Ολλανδία για εξειδικευμένη περίθαλψη. Το Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει μια πτήση τσάρτερ για τους υπόλοιπους Βρετανούς στο πλοίο που δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ώστε να μπορούν να επαναπατριστούν μόλις δέσουν στην Τενερίφη τις επόμενες ημέρες.

Τρία άτομα στο MV Hondius έχουν πεθάνει από τις 11 Απριλίου. Μέχρι την Πέμπτη, έχουν αναφερθεί οκτώ ύποπτα κρούσματα, τρία από τα οποία επιβεβαιώθηκαν ως hantavirus – μια σπάνια οικογένεια ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά – μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

«Είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε τους ανθρώπους ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός», δήλωσε η Δρ. Μίρα Τσαντ, αναπληρώτρια διευθύντρια για επιδημίες και αναδυόμενες λοιμώξεις στην UKHSA.

«Κάνουμε ρυθμίσεις για την υποστήριξη, την απομόνωση και την παρακολούθηση των Βρετανών υπηκόων από το πλοίο κατά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιχνηλατούνται οι επαφές οποιουδήποτε μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με το πλοίο ή με τα κρούσματα του ιού hantavirus για να περιορίσουμε τον κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης».

Όπως αναφέρεται, 19 Βρετανοί υπήκοοι ήταν μεταξύ των 150 επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο απέπλευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, με τέσσερα μέλη βρετανικού πληρώματος. Το ξέσπασμα έχει συνδεθεί με μια αποστολή παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή, στην οποία συμμετείχαν δύο επιβάτες πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.

Αξιωματούχοι στην Αργεντινή, από όπου αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο, προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η χώρα ήταν η πηγή του θανατηφόρου ξεσπάσματος. Η χώρα της Λατινικής Αμερικής, η οποία έχει αναφέρει 101 κρούσματα ιού hantavirus από τον Ιούνιο του 2025, κατατάσσεται σταθερά από τον ΠΟΥ ως χώρα με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της σπάνιας, μεταδιδόμενης από τρωκτικά ασθένειας.

Η UKHSA δήλωσε ότι μόλις το πλοίο δέσει στην Τενερίφη, οι υπόλοιποι Βρετανοί υπήκοοι μπορούν να επαναπατριστούν εάν δεν εμφανίσουν συμπτώματα. Ανέφερε ότι κανένας από τους Βρετανούς υπηκόους στο πλοίο δεν ανέφερε συμπτώματα, αλλά ότι παρακολουθούνται στενά.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, δήλωσε την Τετάρτη ότι κανένας από τους επιβάτες που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο πλοίο δεν παρουσίαζε συμπτώματα της νόσου και ότι θα επαναπατριστούν στις χώρες τους. Οι 14 Ισπανοί που επέβαιναν στο πλοίο θα μεταφερθούν αεροπορικώς σε νοσοκομείο στη Μαδρίτη για καραντίνα, είπε.

Τη Δευτέρα, Νοτιοαφρικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας Βρετανός άνδρας βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση με τον ιό και λάμβανε ιδιωτική φροντίδα στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Πιστεύεται ότι περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο στο νησί Αγία Ελένη στον νότιο Ατλαντικό μετά τον θάνατο του πρώτου επιβάτη, σύμφωνα με Ολλανδούς αξιωματούχους. Επτά Βρετανοί υπήκοοι ήταν μεταξύ εκείνων που πήγαν με το πλοίο στην Αγία Ελένη, σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Μια αεροσυνοδός της αεροπορικής εταιρείας KLM που εμφάνιζε ήπια συμπτώματα υποβλήθηκε σε εξετάσεις για τον ιό και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Άμστερνταμ, δήλωσε εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου υγείας.

Μεταξύ των τριών ατόμων που απομακρύνθηκαν ιατρικά από το πλοίο την Τετάρτη ήταν ο Μάρτιν Άνστι, Βρετανός μέλος του πληρώματος. Ο οδηγός της αποστολής και πρώην αστυνομικός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Ολλανδία και μίλησε από το νοσοκομείο, λέγοντας: «Είμαι καλά. Δεν νιώθω πολύ άσχημα. Υπάρχουν ακόμα πολλά τεστ που πρέπει να γίνουν».

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ιός Hantavirus των Άνδεων, ο οποίος έχει δείξει ενδείξεις περιορισμένης μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο στο παρελθόν μεταξύ στενών επαφών, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Βρέθηκε στη Νότια Αμερική και μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα πνευμονοπάθεια που ονομάζεται πνευμονικό σύνδρομο Hantavirus. Οι ιοί βρίσκονται επίσης στην Ευρώπη και την Ασία και μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, παρακολουθούμε την κατάσταση»

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έβα Χρντσίροβα, δήλωσε αναφορικά με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και το ξέσπασμα χανταϊού, ότι η Κομισιόν παρακολουθεί την κατάσταση και πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Όπως ανέφερε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη στείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκείς συσκέψεις για το θέμα.

Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας με τα κράτη-μέλη, τον ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, σήμερα έγιναν συσκέψεις και με εκπροσώπους από την Ολλανδία και την Ισπανία -που έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας– ενώ το απόγευμα προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τα κράτη των οποίων πολίτες βρίσκονται στο πλοίο.

