Απών (πάλι…) ο Δένδιας

Στην όμορφη Πορτογαλία θα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά από πρόσκληση του Πορτογάλου ομολόγου του, Νούνο Μέλο, με τον οποίο θα έχει διμερείς συνομιλίες, ενώ μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Ενδιαφέρον, θα πει κάποιος, ωστόσο, οι… κακές γλώσσες έσπευσαν να σημειώσουν ότι ο Ν. Δένδιας πάλι θα απουσιάζει σε μια σημαντική στιγμή για την κυβέρνηση και το κόμμα: τη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ, με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση και… κυρίως πιάτο την κριτική «γαλάζιων» βουλευτών σε διάφορες επιλογές του Μαξίμου και της Πειραιώς.

Ο υπουργός Άμυνας, θα θυμήσουμε, έλειπε και από την ψηφοφορία για τις άρσης ασυλίας βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από τη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Προφανώς, το πρόγραμμα των υπουργών διαμορφώνεται ανεξάρτητα από άλλες δραστηριότητες, όμως, όπως και να το κάνεις, παρατηρείται ένα… pattern.

