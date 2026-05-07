Χαμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Πιάστηκαν στα χέρια Τσουαμενί και Βαλβέρδε – Στο νοσοκομείο ο Ουρουγουανός

Απίστευτες καταστάσεις φέρεται να διαδραματίστηκαν στη σημερινή (7/5) προπόνηση της Ρεάλ, μόλις τρεις ημέρες πριν το “clasico” με την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της “Marca”, που επικαλείται πηγές από το εσωτερικό του συλλόγου, ο Ορελιάν Τσουαμενί και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ήρθαν στα χέρια και μάλιστα η κατάσταση «ξέφυγε» σε τέτοιο βαθμό, που ο Ουρουγουανός χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, εξαιτίας ενός ισχυρού χτυπήματος που δέχθηκε!

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν έρθει σε αντιπαράθεση στη χθεσινή προπόνηση, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα υπήρχε συνέχεια στο επεισόδιο, πολλώ δεν μάλλον τέτοια κλιμάκωση.

Φαίνεται πως ο Βαλβέρδε ήταν αυτός που αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον Γάλλο στην αρχή της προπόνησης, ως ένδειξη συμφιλίωσης, για να ακολουθήσει το συμβάν το οποίο έγινε στα αποδυτήρια του προπονητικού κέντρου, μετά το τέλος του προγράμματος.

Όπως αναφέρει η έγκυρη ισπανική εφημερίδα, το επεισόδιο χαρακτηρίζεται «πολύ σοβαρό» και από τους ιθύνοντες των «μερένγκες» δόθηκε εντολή να μην αποχωρήσει κανείς από το προπονητικό κέντρο, στο οποίο μετέβη εσπευσμένα ο διευθύνων σύμβουλος της Ρεάλ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ.

Προ ημερών, η ομάδα της Μαδρίτης έγινε ξανά… πρωοσέλιδο για λόγους όχι αγωνιστικούς, καθώς ο 33χρονος Γερμανός αμυντικός Αντόνιο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον 23χρονο ακραίο Ισπανό αμυντικό Άλβαρο Καρέρας στο πρόσωπο στα αποδυτήρια.

Επίσης, οι Ισπανοί φίλαθλοι μαζεύουν υπογραφές για να διώξουν από την ομάδα τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος ταξίδεψε στην Ιταλία για διακοπές μία εβδομάδα πριν από το El Clásico, αντί να παραμείνει στη Μαδρίτη για αποθεραπεία από τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο, γεγονός που εξόργισε τους Μαδριλένους, μαζί με συμπεριφορές τουτ Γάλλου εκτός και εκτός γηπέδου.

Μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί στη Μαδρίτη...

