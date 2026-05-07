Τραγωδία στην Κίνα: 16χρονη σκοτώθηκε σε διαδρομή zip line – Φώναζε ότι δεν ήταν σωστά δεμένη (Video – σκληρές εικόνες)

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κίνα ο θάνατος μιας 16χρονης κοπέλας, η οποία έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από πλατφόρμα υπαίθριας δραστηριότητας σε δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Το δυστύχημα συνέβη την Κυριακή στον γραφικό καταρράκτη Maliuyan, στην πόλη Huaying, με τη μοιραία στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο από φίλη της ανήλικης. Η 16χρονη, που ταυτοποιήθηκε μόνο με το επώνυμο Liu, εμφανίζεται να κρατά μια σημαία και να περιμένει την εκκίνηση της διαδρομής zip line πάνω από το φαράγγι.

Λίγο πριν από την πτώση της φαινόταν χαμογελαστή, ενώ το προσωπικό του χώρου τη βοηθούσε να φορέσει και να ασφαλίσει τον εξοπλισμό. Στο ίδιο υλικό ακούγονται φίλοι της να συζητούν με ενθουσιασμό τη στιγμή που η κοπέλα πλησίαζε στην άκρη της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, η Liu άρχισε ξαφνικά να φωνάζει επανειλημμένα ότι το σχοινί ασφαλείας «δεν ήταν αρκετά σφιχτό», όμως, παρά τις αντιδράσεις της, βρέθηκε εκτός της πλατφόρμας. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το σύστημα υποχώρησε και η νεαρή κοπέλα βρέθηκε στο κενό. Ένας εργαζόμενος προσπάθησε να τη συγκρατήσει απλώνοντας το χέρι του, όμως δεν πρόλαβε να αποτρέψει την πτώση στα βράχια της χαράδρας.

🚨💔 Heartbreaking tragedy unfolds in China again. On May 3, a female tourist named Liu died in a horrific accident at Maliuyan Adventure Park in Sichuan’s Huaying City. Strapped into the “Waterfall Swing” — a 168-meter-high ride over a roaring waterfall — she repeatedly screamed… pic.twitter.com/AUGPeQEfhv — Aric Chen (@aricchen) May 5, 2026

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ασθενοφόρο για τη διακομιδή της 16χρονης στο νοσοκομείο, ωστόσο η άτυχη κοπέλα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διακομιδή.

Κλείσιμο εγκατάστασης και αντιδράσεις

Η δραστηριότητα λειτουργούσε από την εταιρεία υπαίθριων εμπειριών Chongqing Adventure Camp, η οποία είχε προωθήσει τη συγκεκριμένη ατραξιόν μέσω του λογαριασμού της στο WeChat τον περασμένο Μάρτιο.

Μετά το τραγικό συμβάν, οι Αρχές προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο του χώρου και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παραβίαση κανόνων ασφαλείας, με τις τοπικές Αρχές να χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως αποτέλεσμα πλημμελούς τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Το πάρκο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό από τις 4 έως τις 10 Μαΐου για ελέγχους και συντήρηση του εξοπλισμού, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι υπάρχει επικοινωνία με την οικογένεια της ανήλικης και συνεργασία με τις Αρχές.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να κατηγορούν τους υπεύθυνους ότι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις της 16χρονης. Πολλοί έκαναν λόγο για αδιαφορία απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, σημειώνοντας ότι «μία μικρή παράλειψη στέρησε το μέλλον αυτού του κοριτσιού».

