ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 19:24
Τροπολογία Φλωρίδη: Δίκη εντός 3 μηνών για βουλευτές που εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις

Με τροπολογία που θα καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης οι υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών.

Αναλυτικότερα, με την τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης προστίθεται νέο άρθρο στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συγκεκριμένα το άρθρο 32Α, που αφορά την επίσπευση των διαδικασιών της ανάκρισης και εκδίκασης αξιοποίνων πράξεων βουλευτών, είτε αυτές είναι σε βαθμό κακουργήματος, είτε σε βαθμό πλημμελήματος, είτε πρόκειται για αυτόφωρα κακουργήματα και αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής για τη δίωξη τους.

Ακόμη, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του Εφετείου σε συμβούλιο. Η διάταξη της προσθήκης του νέου άρθρου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφέρει:

«’Αρθρο 32Α

Ανάκριση και εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών

Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα:

α) για τα μεν πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου, προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της,

β) για τα δε κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται και περατώνεται υποχρεωτικά με τη διαδικασία του άρθρου 28 εντός του ημίσεως των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών, η δε εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, και εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος».

