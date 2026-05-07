Το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του νέου ηγέτη της Χαμάς – Φόβοι για ανάφλεξη του πολέμου στη Γάζα 

Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί οι συζητήσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, εγείροντας ανησυχίες για νέα επίθεση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγές και από τις δύο πλευρές επιβεβαίωσαν στο BBC ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν έρθει σε τέλμα.

Την εβδομάδα που διανύουμε το Ισραήλ σκότωσε το γιο του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και επικεφαλής διαπραγματευτή Χαλί Αλ Χαγιά. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας της Χαμάς είναι σε εξέλιξη και ο Αλ Χαγιά θεωρείται το de facto φαβορί.

Το Ισραήλ σε ετοιμασίες για νέο πόλεμο

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ το Τελ Αβίβ ετοιμάζεται να συνεχίσει τον πόλεμο, λόγω της άρνησης της Χαμάς να παραδώσει τα όπλα.

«Όλοι καταλάβαμε ότι η Χαμάς δεν θα αφοπλιστεί, και όντως έκαναν αυτό που είχαν δηλώσει», δήλωσε ο Μάικλ Άιζενμπεργκ, σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στο BBC, και αποκάλεσε τη Χαμάς «μια αμετανόητη τρομοκρατική οργάνωση».

«Κανείς στο Ισραήλ δεν θέλει να επιστρέψει στον πόλεμο. Όλες οι επιλογές βρίσκονται επί τάπητος αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε όλο νόημα.

Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 News επικαλούμενο ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να δώσει στο Ισραήλ το «πράσινο φως» για την επανέναρξη των «επιχειρήσεων».

Σκέφτονται να επεκτείνουν την κίτρινη γραμμή

Μία από τις κύριες επιλογές που εξετάζει το Ισραήλ είναι να επεκταθεί κι άλλο η «Κίτρινη Γραμμή», οποία ήδη καλύπτει το 60% του παλαιστινιακού θύλακα, θέτοντας τον σε ισραηλινό έλεγχο.

Από την πλευρά της η Χαμάς παραπέμπει στις συνεχείς παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας από το Ισραήλ. Από τον Οκτώβρη που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας το Ισραηλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 846 Παλαιστίνιους. Παράλληλα, παρεμποδίζει συστηματικά, την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τις ιατρικές εκκενώσεις.

Συστηματικές παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας από το Ισραήλ

Εντωμεταξύ, η υγειονομική κρίση στη Γάζα βαθαίνει. «Ειλικρινά αρκετά με τον πόλεμο. Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει. Ακόμα και τώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις», λέει η Σαμάχ, εκτοπισμένη μητέρα στην πόλη της Γάζας. «Λέμε στη Χαμάς να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραδώσει τα όπλα της, επειδή υπήρξαν αρκετοί μάρτυρες και αρκετή πολιορκία. Αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν. Είμαστε εξαντλημένοι».

Ο γείτονας της Αμπού Φιράς αλ-Τζίντι, κατηγορεί το Ισραήλ για «αδιαλλαξία» και υπογράμμισε ότι, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται στους πολέμους στο Ιράν και τον Λίβανο, υπάρχει «σοβαρός κίνδυνος η Γάζα να οδηγηθεί ξανά σε συγκρούσεις».

Δύο Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και τόνισαν ότι το Ισραήλ απατεί να προχωρήσει στο στάδιο του αφοπλισμού χωρίς να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το στάδιο ένα.

