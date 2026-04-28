Γενετικές ανωμαλίες, εγκαύματα, τραυματισμοί: Τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Γάζα στη γενοκτονία θα κουβαλούν για πάντα τα σημάδια

Διπλασιάστηκαν οι γενετικές ανωμαλίες στα μωρά που γεννήθηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του διετή πολέμου.

Η Νουρ Αμπού Σαμάν γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, μόλις τρεις ώρες πριν από εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, που εξελίχθηκε σε γενοκτονία.

Η μητέρα της, Σαμάρ Χαμάντ, υποδέχτηκε με χαρά την άφιξή της στον κόσμο, αλλά η ευτυχία διήρκεσε μόνο μία μέρα.

Παράλυση

«Η κόρη μου ξαφνικά άρχισε να πνίγεται στα χέρια μου. Το πρόσωπό της έγινε μπλε, τα μάτια της γύρισαν προς τα πίσω και έπαψε να κινείται», περιέγραψε στο Al Jazeera.

Οι γιατροί διέγνωσαν αργότερα το κοριτσάκι με παράλυση, που προκλήθηκε από την εισπνοή τοξικών αερίων. Περίπου 1.200 παιδιά στη Γάζα υποφέρουν από τραυματισμούς στον νωτιαίο μυελό και παράλυση που συνδέονται άμεσα με τις ισραηλινές επιθέσεις.

Η Σαμάρ πέρασε έναν μήνα στο Παιδικό Νοσοκομείο αλ-Νασρ στη βόρεια Γάζα, φροντίζοντας την κόρη της, που νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Τις πρώτες ημέρες του πολέμου η βόρεια Γάζα ήταν το επίκεντρο των ισραηλινών βομβαρδισμών.Σύντομα, η περιοχή τέθηκε υπό πολιορκία από τον ισραηλινό στρατό και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Λίγο πριν το νοσοκομείο βομβαρδιστεί η Σαμάρ κατάφερε να μεταφέρει τη Νουρ. Δεν γνώριζε τότε ότι η κόρη της θα ήταν η μόνη επιζώσα. Οι ισραηλινοί στρατιώτες μπήκαν στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και αποσύνδεσαν από τα συστήματα υποστήριξης τα πρόωρα μωρά. Τα πτώματα τους ανακαλύφθηκαν λίγες μέρες αργότερα.

Η κατάσταση της Νουρ μπορεί να περιγραφεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ως σοβαρή δυσκαμψία στα άκρα. Όπως λένε οι γιατροί είναι ακόμα πιο εξουθενωτική από τη μερική παράλυση. «Προσπαθήσαμε πολλές φορές χωρίς επιτυχία να την κάνουμε να καθίσει», επεσήμανε ο πατέρας της Οθμάν Αμπού Σαμάν.

Γενετικές ανωμαλίες

Η εξάμηνη Μισκ αλ-Τζαρού γεννήθηκε με σοβαρές δυσπλασίες, χωρίς σαφείς αρθρώσεις στα χέρια και τα πόδια της, ενώ το δίδυμο αδελφάκι της πέθανε στη μήτρα.

Η μητέρα της Βάρντα αλ-Τζαρού αποδίδει τα προβλήματα υγείας της στην εισπνοή τοξικών αερίων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ζωή της οικογένειας της περιστρέφεται γύρω από νοσοκομεία και το ραντεβού με τον επόμενο γιατρό, που ίσως μπορέσει να τη βοηθήσει.

Στον αγώνα της μικρής Μισκ αλ-Τζαρού αντανακλάται μια ευρύτερη «επιδημία» γενετικών ανωμαλιών, που έχει αναδυθεί στη Γάζα, λόγω του πολέμου. Το Υπουργείο Υγείας κατέγραψε 322 περιπτώσεις συγγενών ανωμαλιών μόνο το 2025 – διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την προπολεμική περίοδο. Ο Αλ-Βαχίντι, επικεφαλής της Μονάδας Ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας, αποδίδει την αύξηση στην πείνα, την έκθεση σε τοξικές ουσίες από εκατομμύρια τόνους βλημάτων και στην κατάρρευση της προγεννητικής φροντίδας.

Την ίδια ώρα, το 2025, περισσότερες από 4.000 γυναίκες γέννησαν πρόωρα και τουλάχιστον 4.800 μωρά γεννήθηκαν με χαμηλό βάρος γέννησης – διπλάσιος αριθμό σε σχέση με την προπολεμική περίοδο. Δυστυχώς, μόνο πέρυσι 457 νεογέννητα έχασαν τις ζωές τους την πρώτη εβδομάδα.

Εγκαύματα

Στους διαδρόμους του σχολείου «Μουσταφά Χαφέζ» στη δυτική Γάζας, ο Ραμέζ Αμπού Χατζίλα προσπαθεί να συκγρα;τήσει την ιατρική μάσκα πίεσης στον δύο ετών γιο του Μοχάμεντ Αμπού Χατζίλα.

Στις 3 Ιουλίου του 2025 χτυπήθηκε το καταφύγιο του σχολείου, 14 συγγενείς του Ραμέζ σκοτώθηκαν, ενώ ο μικρός Μοχάμεντ υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού που κάλυπταν το 18% του σώματός του.

Τώρα, πρέπει να φοράει μια μάσκα συμπίεσης για 20 ώρες την ημέρα. «Όταν ξυπνάει, τον ταΐζουμε και τον προετοιμάζουμε για τις επόμενες ώρες βασανιστηρίων», είπε ο Ραμέζ. Ο Μοχάμεντ είναι ένα από τα περίπου 1.000 παιδιά στη Γάζα που έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς ή έχουν σοβαρές μόνιμες ουλές.

4.000 παιδιά χρειάζονται επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό

Ο Αλ-Βαχίντι προειδοποιεί ότι για παιδιά όπως η Νουρ, ο Μισκ και ο Μοχάμεντ, η μόνη σωτηρία είναι να μεταφερθούν άμεσα σε νοσοκομεία στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή, περίπου 4.000 παιδιά στη Γάζα χρειάζονται επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό.

Αναμενόταν να τους επιτραπεί να ταξιδέψουν, όμως το Ισραήλ αυστηροποίησε ξανά τους περιορισμούς για τη διέλευση από το πέρασμα της Ράφα.

Περισσότεροι από 20.000 ασθενείς και τραυματίες περιμένουν αυτή τη στιγμή να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη, όμως οι ισραηλινές αρχές έχουν δώσει το πράσινο φως σε μόνο 154 παιδιά.

«Κάθε μέρα που παραμένει κλειστό το πέρασμα της Ράφα, χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Πάνω από 470 παιδιά έχουν ήδη χάσει τις ζωές τους ενώ περίμεναν μια ευκαιρία να σωθούν», τόνισε ο ο αλ-Βαχίντι.

