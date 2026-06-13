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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

13.06.2026 08:44

Κλήσεις Τροχαίας: Το… AI θα αξιολογεί τις ενστάσεις των οδηγών για πρόστιμα, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφάλιση

13.06.2026 08:44
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Οι οδηγοί που αμφισβητούν πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, εκπρόθεσμο ΚΤΕΟ ή υποθέσεις παράνομης ακινησίας θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με έναν νέο «ψηφιακό βοηθό» του Δημοσίου. Η κυβέρνηση ενεργοποιεί πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης η οποία θα συμμετέχει στην αξιολόγηση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι πολίτες, με στόχο –όπως υποστηρίζεται– την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών.

Η νέα εφαρμογή δεν θα εκδίδει αποφάσεις ούτε θα επιβάλλει ή θα διαγράφει πρόστιμα. Θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναλύοντας τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι πολίτες και συντάσσοντας εισήγηση για το αν μια ένσταση φαίνεται να ευσταθεί ή όχι.

Στην πράξη, όταν ένας ιδιοκτήτης οχήματος υποβάλει ένσταση κατά προστίμου, το σύστημα θα ελέγχει τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, θα εξετάζει αν είναι σχετικά με την υπόθεση και αν τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του πολίτη. Στη συνέχεια θα παράγει μια αναλυτική αξιολόγηση, την οποία θα λαμβάνει υπόψη ο υπάλληλος που έχει την ευθύνη της τελικής απόφασης.

Το μέτρο αφορά τέσσερις βασικές κατηγορίες υποθέσεων:

  • πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα,
  • πρόστιμα που συνδέονται με τα τέλη κυκλοφορίας,
  • κυρώσεις για μη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ,
  • δηλώσεις και ελέγχους που σχετίζονται με οχήματα σε ακινησία.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας διαδικασίας είναι ότι η πλατφόρμα δεν θα περιορίζεται σε ένα απλό «ναι» ή «όχι». Η εισήγησή της θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, δηλαδή θα εξηγεί ποια δικαιολογητικά έλαβε υπόψη και γιατί καταλήγει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα. Παράλληλα, θα εμφανίζει και δείκτη εμπιστοσύνης, ο οποίος θα αποτυπώνει τον βαθμό βεβαιότητας του συστήματος για την αξιολόγησή του.

Η διάταξη προβλέπει, πάντως, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα. Η τελική κρίση παραμένει στα αρμόδια όργανα του Δημοσίου, τα οποία μπορούν να αποδεχθούν ή να απορρίψουν την εισήγηση της εφαρμογής. Με άλλα λόγια, ο αλγόριθμος γνωμοδοτεί, αλλά δεν αποφασίζει.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το μέτρο για χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα έπειτα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου. Σε αρκετές περιπτώσεις οι πολίτες αναγκάστηκαν να αποδείξουν ότι είχαν ασφαλίσει το όχημά τους, είχαν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή είχαν θέσει το όχημα σε νόμιμη ακινησία, υποβάλλοντας σειρά δικαιολογητικών.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η αυτοματοποίηση μέρους αυτής της διαδικασίας θα επιταχύνει την εξέταση των φακέλων. Ωστόσο, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε διοικητικές διαδικασίες που επηρεάζουν οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών αναμένεται να παρακολουθείται στενά, ιδιαίτερα ως προς τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Για τον λόγο αυτό προβλέπονται ειδικές δικλίδες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η λειτουργία της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι συμβατή τόσο με τον GDPR όσο και με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, απαγορεύεται ρητά η χρήση των στοιχείων για τη δημιουργία προφίλ πολιτών, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους ή οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής βαθμολόγησης.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί αν η νέα ψηφιακή διαδικασία θα περιορίσει τις καθυστερήσεις και θα διευκολύνει τους πολίτες ή αν θα αποτελέσει απλώς ένα ακόμη στάδιο στον ήδη σύνθετο μηχανισμό ελέγχου των παραβάσεων που σχετίζονται με τα οχήματα.

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