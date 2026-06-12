Νέο σοκ για τους δανειολήπτες: Αυξάνονται οι δόσεις από τον Ιούλιο μετά την απόφαση της ΕΚΤ

Μπροστά σε ένα νέο κύμα επιβαρύνσεων στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο, καθώς από τον προσεχή Ιούλιο θα δουν τις μηνιαίες δόσεις των δανείων τους να παίρνουν ξανά την ανιούσα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει σε νέα αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 0,25% με ισχύ από τις 17 Ιουνίου 2026.

Η κίνηση αυτή της Ευρωτράπεζας, η οποία πυροδοτήθηκε από την επίμονη τροχιά του πληθωρισμού πάνω από τον θεσμικό στόχο του δύο τοις εκατό, διαμορφώνει τα νέα βασικά επιτόκια σε 2,25%, 2.40% και 2,65% αντίστοιχα, συμπαρασύροντας άμεσα τους δείκτες Euribor και ακριβαίνοντας το κόστος του χρήματος στην αγορά λιανικής.

Η μετακύλιση αυτής της αύξησης στο τελικό κόστος δανεισμού αναμένεται να πλήξει κυρίως τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ αντίθετα στο απυρόβλητο παραμένουν όσοι έχουν εξασφαλίσει σταθερό επιτόκιο.

Αν και η μεμονωμένη άνοδος κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας φαντάζει μικρή, η πραγματική οικονομική ζημιά διογκώνεται σημαντικά ανάλογα με το εναπομένον κεφάλαιο και τη διάρκεια αποπληρωμής.

Για παράδειγμα, σε ένα τυπικό στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο 100.000 ευρώ και διάρκεια 30 ετών, η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά 14,65 ευρώ, ανεβαίνοντας από τα 485,52 ευρώ στα 500,17 ευρώ, επιβάρυνση που μεταφράζεται σε 175,80 ευρώ επιπλέον τον χρόνο.

Για μεγαλύτερα δάνεια ύψους 150.000 ευρώ με την ίδια διάρκεια, η μηνιαία επιβάρυνση αγγίζει τα 21,98 ευρώ, με τη δόση να διαμορφώνεται πλέον στα 750,26 ευρώ διογκώνοντας το ετήσιο κόστος κατά 263,76 ευρώ.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αιτιολόγησε τη σφιχτή αυτή στάση τονίζοντας ότι αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και τη συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η τράπεζα θα αποφασίζει βήμα-βήμα σε κάθε συνεδρίαση με βάση τα τρέχοντα μακροοικονομικά δεδομένα.

Η βασική πηγή του κακού εντοπίζεται για ακόμη μία φορά στο μέτωπο της ενέργειας, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων προκαλούν δευτερογενείς ανατιμήσεις στην αγορά, οδηγώντας τον πληθωρισμό σε μια ανησυχητική κλιμάκωση, αφού από το 2.6% τον Μάρτιο και το 3% τον Απρίλιο, εκτινάχθηκε στο 3,2% τον Μάιο.

Οι τρέχουσες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος τοποθετούν τον γενικό πληθωρισμό στο τρία τοις εκατό κατά μέσο όρο για το 2026, με προοπτική αποκλιμάκωσης στο δύο κόμμα τρία τοις εκατό το 2027 και στο δύο τοις εκατό το 2028, υπό την απαράβατη ωστόσο προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σταδιακή εξομάλυνση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το κλίμα ανησυχίας επιτείνεται από τις εκτιμήσεις των διεθνών αγορών, οι οποίες προεξοφλούν ότι αυτή η αύξηση ενδέχεται να είναι μόνο η αρχή. Στο τραπέζι βρίσκεται ήδη το σενάριο για μία ακόμη επικείμενη παρέμβαση της ΕΚΤ της τάξης του 0,25% μέσα στους επόμενους μήνες, εξέλιξη που θα διπλασίαζε αυτόματα την οικονομική πίεση για τους οφειλέτες.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η συνολική μηνιαία επιβάρυνση για ένα στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ θα εκτινασσόταν στα 43,96% ευρώ, επιβαρύνοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό του νοικοκυριού κατά 527,52. Προς το παρόν, η πίεση αποτυπώνεται καθαρά και στη διαμόρφωση των επιπέδων του Euribor, με τον δείκτη μίας εβδομάδας να κινείται στο 1,86%, τον μοναίο στο 2,88%, τον τριμηνιαίο στο 2,39%, ενώ οι πιο μακροπρόθεσμοι δείκτες των έξι και δώδεκα μηνών βρίσκονται ήδη στο 2,592% και 2,841% αντίστοιχα, προαναγγέλλοντας ένα δύσκολο καλοκαίρι για τη λιανική τραπεζική.

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