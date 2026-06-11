Ευρωπαϊκό «σωσίβιο» για τα ελληνικά νησιά: Το σχέδιο της Κομισιόν για μεταφορές, ενέργεια και γαλάζια οικονομία

Μια νέα, ιστορική σελίδα για τα ευρωπαϊκά νησιά και τις παράκτιες κοινότητες ανοίγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά δύο εξειδικευμένες, ολοκληρωμένες στρατηγικές που φιλοδοξούν να αλλάξουν ριζικά τους όρους του παιχνιδιού.

Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο των Βρυξελλών αφορά άμεσα περισσότερους από δεκαεπτά εκατομμύρια κατοίκους σε πάνω από τέσσερις χιλιάδες κατοικημένα νησιά σε δεκαέξι κράτη-μέλη, καθώς και ενενήντα πέντε εκατομμύρια πολίτες που ζουν σε παράκτιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια χώρα με έντονο νησιωτικό χαρακτήρα όπως η Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή αποκτά στρατηγική σημασία, καθώς τοποθετεί τα χρόνια προβλήματα της νησιωτικότητας στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας.

Η νέα στρατηγική της Κομισιόν δεν φέρνει άμεσα, αυτόματες παροχές ή τυφλές επιδοτήσεις στους κατοίκους των νησιών, αλλά επιφέρει μια βαθιά θεσμική αλλαγή: η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πλέον και επισήμως ότι οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν μόνιμα και ιδιαίτερα γεωγραφικά προβλήματα που απαιτούν ειδική μεταχείριση και εξατομικευμένα εργαλεία. Αυτή η παραδοχή δημιουργεί το απαραίτητο νομικό και πολιτικό πλαίσιο, ώστε τα επόμενα χρόνια ο σχεδιασμός των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η κατανομή των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία να γίνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική τους ανθεκτικότητα.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η αντιμετώπιση της γεωγραφικής απομόνωσης και η άρση των ανισοτήτων που προκαλεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ανοιχτά ότι οι νησιωτικοί πληθυσμοί επιβαρύνονται δυσανάλογα στις μετακινήσεις τους και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

Παράλληλα, η στρατηγική εστιάζει στην ενεργειακή ασφάλεια και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, προωθώντας την πράσινη μετάβαση των νησιών μέσω αυτόνομων συστημάτων καθαρής ενέργειας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην οικονομική επιβίωση των τοπικών κοινωνιών μέσω του βιώσιμου τουρισμού, αλλά και στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης, η οποία απειλεί με ερήμωση τα μικρότερα νησιά της επικράτειας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η παράλληλη στρατηγική για τις παράκτιες κοινότητες στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ισχυρής «γαλάζιας οικονομίας». Το πλάνο προβλέπει τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών στη θαλάσσια βιοοικονομία, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θάλασσα και την ενίσχυση του αλιευτικού τουρισμού, ενώ ταυτόχρονα εισάγει αυστηρά μέτρα για την προστασία των ακτών από την κλιματική κρίση, τη διάβρωση και τη θαλάσσια ρύπανση. Για να ανακοπεί η φυγή των νέων, το σχέδιο δίνει έμφαση στην ποιότητα ζωής, προτείνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις στην κοινωνική στέγαση και τις υποδομές. Πλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Αθήνα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν άμεσα αυτές τις κατευθύνσεις στα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά τους σχέδια, μετατρέποντας τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σε χειροπιαστά έργα υποδομής που θα κρατήσουν τα ελληνικά νησιά ζωντανά.

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