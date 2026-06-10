Κίνητρα και απαλλαγές για τα υβριδικά: Αλλαγές στις… αλλαγές μετά τις αντιδράσεις – Ποια μοντέλα θα επηρεαστούν

Σε επανεξέταση των αλλαγών που προωθούνται για τα υβριδικά αυτοκίνητα φαίνεται να προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι σχετικές διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου σε εισαγωγικές εταιρείες, αντιπροσωπείες και παράγοντες της αγοράς αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο οικονομικό επιτελείο αξιολογούνται τα σχόλια που έχουν κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις στην αγορά χωρίς να ανατραπεί ο βασικός σχεδιασμός για ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Μεταξύ των σεναρίων που συζητούνται περιλαμβάνονται διορθωτικές παρεμβάσεις στις προτεινόμενες διατάξεις, αλλά και η διατήρηση μέρους του σημερινού καθεστώτος.

Το μεγαλύτερο μέρος των αντιδράσεων αφορά το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών οχημάτων. Το νομοσχέδιο προβλέπει ενιαία απαλλαγή 50% για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σήμερα ισχύει διαφορετικό καθεστώς, καθώς τα υβριδικά με εκπομπές έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο απολαμβάνουν απαλλαγή 75%, ενώ για τα υπόλοιπα το ποσοστό περιορίζεται στο 50%.

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει κυρίως τα plug-in hybrid μοντέλα, τα οποία μέχρι σήμερα επωφελούνται από το αυξημένο φορολογικό κίνητρο. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η μείωση της έκπτωσης από το 75% στο 50% οδηγεί σε αύξηση του τέλους ταξινόμησης και κατ’ επέκταση της τελικής τιμής πώλησης των οχημάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιβάρυνση για τον τελικό αγοραστή μπορεί να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Όπως υποστηρίζουν στελέχη της αγοράς, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη ζήτηση σε μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη.

Για να αποφευχθούν προβλήματα σε παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατική διάταξη. Συγκεκριμένα, διατηρείται η απαλλαγή 75% για υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές έως 75 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία ώστε να μην επηρεαστούν συμφωνίες που έχουν συναφθεί με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς και να περιοριστούν οι επιπτώσεις σε εισαγωγείς και καταναλωτές που είχαν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες.

Το δεύτερο σημείο που έχει προκαλέσει συζητήσεις αφορά τη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών οχημάτων. Οι νέες διατάξεις περιορίζουν σημαντικά τα φορολογικά πλεονεκτήματα που απολάμβαναν μέχρι σήμερα τα υβριδικά αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών.

Ειδικότερα, παύουν να ισχύουν για τα υβριδικά οι εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος που συνδέονται με παροχές σε είδος, καθώς και ορισμένες φορολογικές διευκολύνσεις που αφορούν τη χρήση των οχημάτων. Τα σχετικά κίνητρα διατηρούνται αποκλειστικά για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, καταργείται το ειδικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα για την παραχώρηση υβριδικών εταιρικών αυτοκινήτων σε εργαζόμενους, στελέχη, εταίρους ή μετόχους επιχειρήσεων. Στο εξής, οι περισσότερες φορολογικές απαλλαγές θα αφορούν αποκλειστικά τα οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι για τη διατήρηση των φορολογικών κινήτρων στα ηλεκτρικά οχήματα τίθεται ανώτατο όριο λιανικής τιμής προ φόρων στις 40.000 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι της αγοράς αυτοκινήτου υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Από την άλλη πλευρά, η κυβερνητική στόχευση είναι η σταδιακή ενίσχυση των κινήτρων για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και η ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Μέχρι τότε, η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς από το περιεχόμενο των τελικών ρυθμίσεων θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η πορεία των πωλήσεων υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων τα επόμενα χρόνια.

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