Ψηφιακό «κόσκινο» για 13 δισ. ευρώ: Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τα επιδόματα τους επόμενους μήνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αντίστροφη μέτρηση για μια ριζική ανατροπή στο τοπίο των κοινωνικών μεταβιβάσεων, καθώς τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή το νέο Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων (ΕΜΠΕ).

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου το Δημόσιο θα αποκτήσει, για πρώτη φορά στα χρονικά, μια ολοκληρωμένη και συγκεντρωτική εικόνα για το σύνολο των οικονομικών ενισχύσεων που εισρέουν στα πορτοφόλια των φυσικών προσώπων. Η πιλοτική λειτουργία της νέας πλατφόρμας θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου, θέτοντας υπό το μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις κοινωνικές δαπάνες του κράτους, οι οποίες ξεπερνούν ετησίως το αδιανόητο ποσό των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο μεγάλος κίνδυνος απώλειας ή περικοπής των παροχών αφορά άμεσα όσους πολίτες εισπράττουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα επιδόματα. Μέσω του συστήματος των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, οι υπηρεσίες θα είναι σε θέση να εντοπίζουν με το πάτημα ενός κουμπιού τις πολλαπλές ενισχύσεις, ελέγχοντας εξονυχιστικά αν αυτές χορηγούνται νόμιμα και αν ο δικαιούχος υπερβαίνει τα αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζει ο νόμος. Στο επίκεντρο του ελέγχου θα βρεθούν κυρίως εκείνοι που λαμβάνουν βοηθήματα με παρόμοιο κοινωνικό σκοπό, προκειμένου να εξεταστεί αν η λήψη της μίας ενίσχυσης ακυρώνει το δικαίωμα για την άλλη, αλλά και για να δρομολογηθεί η αναγκαστική ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Στο στόχαστρο αυτής της πρώτης πιλοτικής φάσης μπαίνουν συνολικά 17 κρίσιμα επιδόματα και προγράμματα κοινωνικής στήριξης. Στη λίστα περιλαμβάνονται το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα παιδιού (Α21), το επίδομα γέννησης, το επίδομα αναδοχής, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καθώς και το επίδομα στέγασης. Παράλληλα, ελέγχονται οι παροχές για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, οι ενισχύσεις του προγράμματος «Κάλυψη», καθώς και τα vouchers για τα ΚΔΑΠ και την πρόσβαση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες φροντίδας. Το «κόσκινο» επεκτείνεται στις αναπηρικές οικονομικές ενισχύσεις, στην υπηρεσία του «Προσωπικού Βοηθού», στη μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων, αλλά και στα επιδόματα τακτικής και μακροχρόνιας ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Η «ακτινογραφία» κάθε δικαιούχου θα είναι ισοπεδωτική. Το Μητρώο, λειτουργώντας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, θα τραβάει αυτόματα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, την ΗΔΙΚΑ και το Μητρώο Πολιτών. Στο ψηφιακό προφίλ του κάθε πολίτη θα καταγράφονται τα πλήρη προσωπικά του στοιχεία (ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, τόπος διαμονής), αλλά και τα οικονομικά του δεδομένα. Αυτά περιλαμβάνουν το ετήσιο ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα —τόσο το πραγματικό όσο και το τεκμαρτό— αναλυτικά στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και το συνολικό ύψος της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτό προσδιορίζεται για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να μπει οριστικό τέλος στην άναρχη διασπάθιση των πόρων και να διαμορφωθούν στο εξής πολύ πιο στοχευμένες πολιτικές κοινωνικής προστασίας.

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