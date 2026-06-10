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Πολύ μικρή πτώση στο 5,2%, από 5,4% τον Μάιο, σημειώσε τον Μάιο ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Υπενθυμίζεται πως τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat έδειξαν πως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε σε 5% τον Μάιο.
Ωστόσο, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες.
Ειδικότερα, καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (17,6%), Χοιρινό (1,7%), Αρνί και κατσίκι (16,2%), Πουλερικά (6%), Αλλαντικά (4,9%), Παρασκευάσματα με βάση το κρέας (4,5%), Ψάρια αλίπαστα (12,6%), Γαλακτοκομικά και αυγά (2,7%), Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (10,6%), Φρούτα (3,5%), Λαχανικά (4,1%), Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (2%) και Καφέ (5,2%).
Επίσης, σε: Ενοίκια κατοικιών (7,7%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (6,8%), Ηλεκτρισμό (5,9%), Φυσικό αέριο (21%), Πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%), Στερεά καύσιμα (2,6%), Πετρέλαιο κίνησης (24,4%), Βενζίνη (21,5%), ‘Αλλα καύσιμα (34,8%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (19,2%), Πακέτο διακοπών (5,9%), Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία (8,5%), Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία (9,5%), Ασφάλιστρα υγείας (7%) και Κοσμήματα-ρολόγια (16,2%).
Πάντως, στη μηνιαία σύγκριση υπάρχουν μειώσεις τιμών, μεταξύ άλλων, σε: Φυσικό αέριο (9,2%), Πετρέλαιο κίνησης (8,5%), ‘Αλλα καύσιμα (10,8%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (12%).
Αν και, καταγράφοντα περαιτέρω ανατιμήσεις σε: Ενοίκια κατοικιών (0,6%), Ηλεκτρισμό (0,7%), Βενζίνη (2,3%), Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία (2,4%) και Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία (11%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Μάιο, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση 0,2%.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 4,9% τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024. Ενώ, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
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