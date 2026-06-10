Στάσιμη η αγορά εργασίας: Μόνο μία στις 4 επιχειρήσεις θα κάνει προσλήψεις – Mία στις 5 απολύσεις 

Πιο συγκρατημένες εμφανίζονται οι επιχειρήσεις απέναντι στα σχέδια στελέχωσής τους για το επόμενο διάστημα, με τα τελευταία στοιχεία να καταγράφουν αισθητή επιβράδυνση στην αγορά εργασίας. Παρότι η απασχόληση εξακολουθεί να κινείται σε θετικό έδαφος, η διάθεση για νέες προσλήψεις υποχωρεί, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των εργοδοτών που επιλέγουν να διατηρήσουν αμετάβλητο το προσωπικό τους.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στη νέα έρευνα της ManpowerGroup για το γ’ τρίμηνο του 2026, η οποία καταγράφει σημαντική πτώση των προοπτικών απασχόλησης στην Ελλάδα. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις 7 μονάδες, μειωμένος κατά 12 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5 μονάδες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες προοπτικές προσλήψεων διεθνώς, απέχοντας σημαντικά από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο οι επιχειρήσεις φαίνεται να αξιολογούν με μεγαλύτερη προσοχή το οικονομικό περιβάλλον και τις προοπτικές των επόμενων μηνών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένας στους δύο εργοδότες δεν σχεδιάζει καμία μεταβολή στο ανθρώπινο δυναμικό του κατά το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Το 50% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα διατηρήσει σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων του, ενώ το 28% προτίθεται να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις. Την ίδια στιγμή, το 19% προβλέπει μείωση προσωπικού, ποσοστό που καταγράφεται αυξημένο σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανά κλάδο. Τα Χρηματοοικονομικά και οι Ασφάλειες παραμένουν ο τομέας με τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, παρά τη σχετική επιβράδυνση που καταγράφεται σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, θετική δυναμική διατηρούν οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Υπηρεσίες, όπου η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό εξακολουθεί να στηρίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στον αντίποδα, ο Δημόσιος Τομέας, η Υγεία και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες καταγράφουν τις ασθενέστερες επιδόσεις των τελευταίων ετών, με τον σχετικό δείκτη να περνά σε αρνητικό έδαφος. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτυπώνει τις δυσκολίες στελέχωσης αλλά και τους περιορισμούς που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Πίσω από τη μείωση της δυναμικής των προσλήψεων βρίσκονται κυρίως οι οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι εργοδότες που προγραμματίζουν αύξηση προσωπικού συνδέουν την απόφασή τους κυρίως με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η αναπτυξιακή ορμή των επιχειρήσεων παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν περιορισμό προσωπικού επικαλούνται κυρίως οικονομικές πιέσεις, αυξημένο λειτουργικό κόστος και ανάγκη αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις οι αποχωρήσεις εργαζομένων δεν αντικαθίστανται άμεσα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η συνολική ζήτηση για νέες προσλήψεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η ισχυρότερη εικόνα καταγράφεται στην περιφέρεια εκτός Αττικής και Βόρειας Ελλάδας, όπου οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αντίθετα, στη Βόρεια Ελλάδα οι προοπτικές απασχόλησης υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση που καταγράφεται σε αρκετούς παραγωγικούς κλάδους.

Ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων, οι μεγάλοι οργανισμοί συνεχίζουν να διατηρούν την υψηλότερη πρόθεση προσλήψεων. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την κατηγορία παρατηρείται κάμψη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα, οι μικρότερες επιχειρήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, καταγράφοντας τις ασθενέστερες προοπτικές των τελευταίων ετών.

Η επιβράδυνση δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προοπτικές απασχόλησης υποχώρησαν στις 26 μονάδες, καθώς η αβεβαιότητα που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία επηρεάζει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο, οι αναθεωρήσεις των προβλέψεων ανάπτυξης και το υψηλό ενεργειακό κόστος διαμορφώνουν ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παρά τις πιέσεις, ορισμένοι κλάδοι εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρή αντοχή. Σε διεθνές επίπεδο, οι καλύτερες επιδόσεις καταγράφονται στην Τεχνολογία, τα Μέσα και τις Τηλεπικοινωνίες, καθώς και στους τομείς των Κατασκευών, των Ακινήτων και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

Το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο δείκτη για την πορεία της αγοράς εργασίας. Η εξέλιξη της κατανάλωσης, οι επενδύσεις, η πορεία του τουρισμού και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον θα καθορίσουν εάν η σημερινή επιβράδυνση αποτελεί μια προσωρινή διόρθωση ή την αρχή μιας πιο παρατεταμένης περιόδου συγκράτησης των προσλήψεων.

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