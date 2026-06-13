ΑΔΜΗΕ: Η αύξηση κεφαλαίου του 1 δισ. ευρώ επιταχύνει διασυνδέσεις και νέες επενδύσεις στα δίκτυα

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την υλοποίηση κρίσιμων έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του ο ΑΔΜΗΕ, καθώς ο Διαχειριστής προχωρά σε μια νέα φάση επενδύσεων που συνδέεται τόσο με την ενεργειακή ασφάλεια όσο και με την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μιλώντας στο 7ο OT Forum, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, χαρακτήρισε την επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση ως «ιστορικό ορόσημο» για τον οργανισμό, επισημαίνοντας ότι τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν την επιτάχυνση σημαντικών έργων που βρίσκονται στο επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, έργα που θεωρούνται κρίσιμα για την ολοκλήρωση της ενεργειακής ενοποίησης του νησιωτικού χώρου με το ηπειρωτικό σύστημα. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί και η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη διασυνοριακή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και να βελτιώσει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση κεφαλαίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης προς τον Διαχειριστή και το επενδυτικό του πρόγραμμα. Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι μέρος των πόρων προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένων των αυστηρών προϋποθέσεων που συνοδεύουν τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ηλεκτρικά δίκτυα αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα για την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Η αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάγκη για ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των κρατών και οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν νέες απαιτήσεις για εκτεταμένες επενδύσεις σε υποδομές μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε και στην πρόοδο του διαγωνισμού για τα υποβρύχια καλώδια της διασύνδεσης Κορίνθου – Κω, ενός έργου που αποτελεί βασικό τμήμα του σχεδιασμού για τη σύνδεση των Δωδεκανήσων με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως εξήγησε, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής τεχνικών προσφορών και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Διαχειριστή. Η πρόοδος του έργου θεωρείται καθοριστική για την απεξάρτηση των νησιών από τις ακριβές και ρυπογόνες μονάδες παραγωγής που εξακολουθούν να λειτουργούν σε ορισμένες περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να θεσμοθετηθεί το λεγόμενο Grids Package της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 τρισ. ευρώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι επενδύσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των κρατών-μελών και στην αναβάθμιση των δικτύων ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις αυξημένες ανάγκες της πράσινης μετάβασης.

Ο κ. Μανουσάκης συνέδεσε, μάλιστα, τις νέες προτεραιότητες με τις γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Όπως ανέφερε, ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κατέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ενεργειακών υποδομών απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της πρόσφατης δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Κρίσιμων Υποδομών, η οποία καλείται να σχεδιάσει και να συντονίσει τις παρεμβάσεις προστασίας στρατηγικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δικτύων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ επανέφερε το ζήτημα της επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων για έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως τόνισε, η ανάπτυξη νέων γραμμών και διασυνδέσεων συχνά συναντά αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις. Για τον λόγο αυτό ζήτησε ευρύτερη κοινωνική συναίνεση, επισημαίνοντας ότι τα έργα δικτύων αποτελούν προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια και την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο επικεφαλής του Διαχειριστή χαρακτήρισε την Ελλάδα ως μία από τις πιο επιτυχημένες περιπτώσεις στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, οι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2030 σε ό,τι αφορά την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ έχουν ουσιαστικά επιτευχθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμό.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πλέον η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές δημιουργεί πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής, η οποία σήμερα σε σημαντικό βαθμό εξάγεται. Η ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης θα μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση αυτής της ενέργειας τις ώρες αιχμής, μειώνοντας την ανάγκη αξιοποίησης ακριβότερων μονάδων που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα.

Όπως σημείωσε ο κ. Μανουσάκης, η αποθήκευση αποτελεί τον επόμενο μεγάλο τομέα επενδύσεων στην ελληνική ενεργειακή αγορά και εκτίμησε ότι μπορεί να εξελιχθεί στο επόμενο «success story» της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

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