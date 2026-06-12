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12.06.2026 13:38

HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»

12.06.2026 13:38
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Μετατίθεται, έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Απασχόλησης «Empowering Future Leaders», που  υλοποιεί η HELLENiQ ENERGY.

Το «Empowering Future Leaders» απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με έως δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, που επιθυμούν να ξεκινήσουν και να εξελιχθούν σε ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον εργασίας και να συμβάλλουν ενεργά στον ενεργειακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Πρόγραμμα προσφέρει διετή απασχόληση σε στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, συμμετοχή σε μεγάλα projects και συνεχή καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του Ομίλου.

Με την υλοποίηση του δεύτερου κύκλου του «Empowering Future Leaders», η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, με στόχο την ανάδειξη των στελεχών του αύριο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις του Προγράμματος, που περιλαμβάνουν: Engineering, Commercial, Corporate και Digital/IT.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://www.helleniqenergy.com/kariera/empowering-future-leaders .

Η τελική επιλογή γίνεται μέσα από μια προσεκτικά δομημένη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ οι νέοι απόφοιτοι θα μπορέσουν να εξελιχθούν από την πρώτη κιόλας μέρα, ενταγμένοι στο οικοσύστημα της HELLENiQ ENERGY και σε θυγατρικές της εταιρίες, όπως η ΕΚΟ, η Enerwave, η HELLENiQ Petroleum και η HELLENiQ Renewables.

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