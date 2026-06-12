CPA Kudos Greece: Πενταετές σχέδιο ανάπτυξης για είσοδο στις κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας

Την είσοδο της CPA Kudos Greece στην πρώτη δεκάδα των ελεγκτικών εταιρειών της χώρας μέσα στην επόμενη πενταετία έθεσε ως στρατηγικό στόχο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Δημητρίου, παρουσιάζοντας το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής εκδήλωσης στα νέα γραφεία της.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επόμενη ημέρα για τον κλάδο των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών θα διαμορφωθεί από τρεις βασικούς παράγοντες: την προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τη διεθνή δικτύωση και την ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η CPA Kudos Greece, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2020 ως CPA Auditors & Consultants, εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 500 πελάτες, παρέχοντας ελεγκτικές, φορολογικές, οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη αποτελούν βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στην ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Καθοριστικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας αποτέλεσε η συγχώνευση με την HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., μια κίνηση που, σύμφωνα με τη διοίκηση, δημιούργησε ένα νέο σχήμα με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 2,5 εκατ. ευρώ και περισσότερους από 40 εργαζόμενους. Η συγκεκριμένη συνεργασία χαρακτηρίζεται ως μία από τις πρώτες στρατηγικές συγχωνεύσεις αυτού του τύπου στον χώρο των ελεγκτικών και οικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία μέσω της συμμετοχής της στο δίκτυο Kudos International, αποκτώντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία, διεθνείς πρακτικές και ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών σε περισσότερες από 50 χώρες. Η πρόσφατη φιλοξενία του Kudos International Global Conference στην Αθήνα θεωρείται από τη διοίκηση ένδειξη της ενισχυμένης θέσης που αποκτά η ελληνική εταιρεία στο διεθνές δίκτυο.

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της CPA Kudos Greece συνδέεται με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία συμμετέχει στην αξιολόγηση έργων συνολικού προϋπολογισμού που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση αποτυπώνουν τις βασικές επενδυτικές τάσεις της ελληνικής οικονομίας. Περίπου το 70% των επενδυτικών σχεδίων που έχουν αξιολογηθεί αφορά έργα που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το υπόλοιπο 30% συνδέεται με δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογικής αναβάθμισης.

Η εταιρεία επενδύει παράλληλα και στις δικές της υποδομές. Για τη δημιουργία των νέων γραφείων της πραγματοποίησε επένδυση ύψους 300.000 ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τη συνεργασία των ομάδων και θα ενισχύσει την προσέλκυση νέων στελεχών.

Ο κ. Δημητρίου υποστήριξε ότι τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στη μέχρι σήμερα ανάπτυξη της CPA Kudos Greece είναι η εξωστρέφεια, η ευελιξία και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Όπως ανέφερε, μέσα σε διάστημα περίπου δύο ετών η εταιρεία ολοκλήρωσε την ένταξή της στο παγκόσμιο δίκτυο της Kudos International, προχώρησε στη συγχώνευση με την HBP και υλοποίησε την επένδυση στις νέες εγκαταστάσεις της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επόμενη φάση ανάπτυξης θα στηριχθεί στην περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στην προσαρμογή στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας και στην αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αναμένεται να μετασχηματίσουν σημαντικά τον κλάδο των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο διευθύνων σύμβουλος της CPA Kudos Greece εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, σημειώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετούς τομείς. Όπως υπογράμμισε, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων δημιουργούν προϋποθέσεις για τη διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η CPA Kudos Greece φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά, διεκδικώντας θέση ανάμεσα στους ισχυρότερους παίκτες του κλάδου των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

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