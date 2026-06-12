Β. Καραμούζης: Ενέργεια, τουρισμός και άμυνα στο επίκεντρο της νέας τραπεζικής χρηματοδότησης

Τον καθοριστικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τράπεζες σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενεργειακών αναταράξεων και διαδοχικών κρίσεων ανέδειξε ο γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραμούζης, υποστηρίζοντας ότι το παραδοσιακό μοντέλο τραπεζικής χρηματοδότησης δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Μιλώντας στο 7ο OT Forum, ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον τη δυνατότητα να στηρίξουν μεγάλα επενδυτικά σχέδια, επισημαίνοντας πως η πρόκληση δεν είναι μόνο η παροχή κεφαλαίων αλλά και η δημιουργία εξειδικευμένων χρηματοδοτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Όπως ανέφερε, η περίοδος των οριζόντιων τραπεζικών προϊόντων ανήκει στο παρελθόν, καθώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν πλέον σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές κρίσεις, υψηλή μεταβλητότητα στις αγορές και συχνές διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες καλούνται να λειτουργήσουν όχι μόνο ως πάροχοι χρηματοδότησης αλλά και ως σύμβουλοι διαχείρισης κινδύνων.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Όπως σημείωσε, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις, ενώ η χώρα εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το ελληνικό ΑΕΠ και η απασχόληση έχουν αυξηθεί κατά περίπου 16% σε σύγκριση με το 2017, ενώ οι πραγματικές επενδύσεις έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 70%, επιστρέφοντας στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την οικονομική κρίση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και στην αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την ελληνική οικονομία.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη ΔΕΗ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε διαδοχικές κινήσεις άντλησης κεφαλαίων και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Κατά τον κ. Καραμούζη, η ανταπόκριση της αγοράς σε τέτοιες πρωτοβουλίες αποτυπώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και τη διάθεση χρηματοδότησης έργων με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι αντίστοιχα παραδείγματα θα μπορούσαν να εμφανιστούν τα επόμενα χρόνια και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός, οι οποίοι διαθέτουν σημαντικό ειδικό βάρος για το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο, χωρίς όμως να εκπροσωπούνται αντίστοιχα στη χρηματιστηριακή αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους τομείς που αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς χρηματοδοτήσεων την επόμενη δεκαετία. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ενέργεια, όπου οι επενδυτικές ανάγκες παραμένουν τεράστιες λόγω της ενεργειακής μετάβασης.

Όπως ανέφερε, μόνο στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι απαιτούμενες επενδύσεις έως το 2030 εκτιμώνται έως και στα 12 δισ. ευρώ. Επιπλέον, για έργα αποθήκευσης ενέργειας, όπως μπαταρίες και αντλησιοταμιευτικά συστήματα, οι ανάγκες χρηματοδότησης υπολογίζονται σε 4 έως 5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη επταετία. Σημαντικά κεφάλαια αναμένεται να κατευθυνθούν και στις διεθνείς και εγχώριες ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Πέρα από την ενέργεια, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται ο τουρισμός, η τεχνολογία, η αμυντική βιομηχανία και οι υποδομές διαχείρισης υδάτινων πόρων. Για τον τελευταίο τομέα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επενδύσεις άνω των 3 έως 4 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία, καθώς η κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα λειψυδρίας καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και την ανάπτυξη νέων μονάδων αφαλάτωσης.

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν στο νέο οικονομικό περιβάλλον, ο κ. Καραμούζης υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης και υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας, της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όπως σημείωσε, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, καθώς οι πράσινες επενδύσεις συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων απέναντι στις νέες προκλήσεις.

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