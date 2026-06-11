Prodea: Επιμένει στη Μήλο και επιταχύνει επενδύσεις σε ξενοδοχεία και logistics

Με σαφές μήνυμα υπέρ των στρατηγικών επενδύσεων και της ανάγκης για ένα σταθερό περιβάλλον που θα επιτρέπει την υλοποίησή τους, η διοίκηση της Prodea Investments τοποθετήθηκε στη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, με ιδιαίτερη αναφορά στην επένδυση της εταιρείας στη Μήλο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην υπόθεση του Domes White Coast Milos, ενός έργου που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας για την ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο της φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών. Η διοίκηση επανέλαβε τη βούλησή της να προχωρήσει την επένδυση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που μπορεί να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στο τουριστικό προϊόν του νησιού.

Παρά το γεγονός ότι η επένδυση βρίσκεται αντιμέτωπη με διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις, η εταιρεία εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαντλήσει όλα τα θεσμικά μέσα προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ έχουν προηγηθεί έλεγχοι και παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει οριστική εξέλιξη που να επιτρέπει την επανεκκίνηση των εργασιών.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου που υλοποιεί η Prodea, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε έναν εκτεταμένο μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου της. Μέσα από συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας έχει αναδιαμορφώσει τη στρατηγική της, εστιάζοντας πλέον σε τομείς που παρουσιάζουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, όπως ο τουρισμός και τα logistics.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άρης Καρυτινός, η Prodea εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της. Ο αριθμός των ακινήτων έχει περιοριστεί σε περίπου 120, έναντι σχεδόν 300 στο παρελθόν, ενώ η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (GAV) διαμορφώνεται στα 1,8 δισ. ευρώ και η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) στα 1,4 δισ. ευρώ.

Κεντρικό ρόλο στη νέα στρατηγική διαδραματίζει ο τομέας της φιλοξενίας μέσω της MHV, της επενδυτικής πλατφόρμας που συγκεντρώνει τις τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις του ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει σήμερα εννέα ξενοδοχεία και τρία έργα branded residences, συνολικής αξίας περίπου 730 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη 1.269 δωμάτια και 29 χώρους εστίασης, ενώ με την ολοκλήρωση του επενδυτικού της προγράμματος εκτιμά ότι θα δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο ικανό να παράγει ετήσιο κύκλο εργασιών 260 εκατ. ευρώ και EBITDA περίπου 79 εκατ. ευρώ. Το συνολικό πρόγραμμα επενδύσεων στον τομέα της φιλοξενίας ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη τριετία.

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων περιλαμβάνεται το Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli, το οποίο εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας με την Accor. Από το 2027 η μονάδα θα λειτουργεί υπό το brand MGallery ως Aliis Resort & Spa, ενώ προβλέπεται επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης στο Porto Paros, ενώ το White Coast στη Μήλο παραμένει προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της εκκρεμότητας που αφορά την προγραμματισμένη επέκτασή του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα των branded residences. Η Prodea αναπτύσσει πολυτελείς κατοικίες στο Parklane Resort στη Λεμεσό, στο Landmark Nicosia Towers στη Λευκωσία και στην Πάρο, με συνολικό επενδυτικό προϋπολογισμό σχεδόν 80 εκατ. ευρώ. Η εκτιμώμενη αξία των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ξεπερνά τα 144 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς.

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας ανάπτυξης είναι τα logistics. Το χαρτοφυλάκιο αποθηκών της εταιρείας φθάνει σήμερα τα 155.000 τετραγωνικά μέτρα, με αξία περίπου 150 εκατ. ευρώ. Μέσω νέων επενδύσεων ύψους 100 εκατ. ευρώ, η Prodea στοχεύει να αυξήσει τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου στα 260 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη νέας εταιρικής δομής στο Θριάσιο με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών.

Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετατροπή του πράσινου ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ σε μετοχικό κεφάλαιο, με την κάλυψη να φθάνει το 112%. Παράλληλα, εξετάζει νέες κινήσεις αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και η πιθανή πώληση του πύργου γραφείων που διαθέτει στη Σόφια.

Με τον μετασχηματισμό της να βρίσκεται πλέον στην τελική του ευθεία, η Prodea εμφανίζεται έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει τις σημαντικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε δύο από τους πλέον δυναμικούς τομείς της αγοράς ακινήτων: τον πολυτελή τουρισμό και τα logistics.

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