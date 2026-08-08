Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

Αναλυτικά:

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τουριστική ανάπτυξη με ξεκάθαρους κανόνες

ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: Υποκλοπές Απόφαση πρόκληση

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι τελικές ρυθμίσεις και οι όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΑΤΟΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Όχι ξανά στο ίδιο έργο θεατής! Ο λαός πρωταγωνιστής, με το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Φορο-οδηγός για δωρεές και γονικές παροχές

KONTRA: Φέρτε πίσω τους Patriot

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Δεν πληρώνω”

ΕΣΤΙΑ: Η Ελλάς χάνει τις συμμαχίες της στον αραβικό κόσμο

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Το ΠΑΣΟΚ δεν πάει… διακοπές

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τι πυροδοτεί τα deals στην ενέργεια

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