Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
Αναλυτικά:
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τουριστική ανάπτυξη με ξεκάθαρους κανόνες
ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: Υποκλοπές Απόφαση πρόκληση
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι τελικές ρυθμίσεις και οι όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΑΤΟΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Όχι ξανά στο ίδιο έργο θεατής! Ο λαός πρωταγωνιστής, με το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Φορο-οδηγός για δωρεές και γονικές παροχές
KONTRA: Φέρτε πίσω τους Patriot
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Δεν πληρώνω”
ΕΣΤΙΑ: Η Ελλάς χάνει τις συμμαχίες της στον αραβικό κόσμο
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Το ΠΑΣΟΚ δεν πάει… διακοπές
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τι πυροδοτεί τα deals στην ενέργεια
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