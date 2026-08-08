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08.08.2026 08:46

Όπου φύγει – φύγει: Ουρές στα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά – Κορυφώνεται το κύμα εξόδου των αδειούχων

08.08.2026 08:46
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο και χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η κίνηση στα λιμάνια είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τους ταξιδιώτες να σχηματίζουν ουρές για να επιβιβαστούν στα πλοία.

Κυκλάδες και νησιά του Αργοσαρωνικού βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των εκδρομέων, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς.

Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες. Το κύμα εξόδου αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες ημέρες, με τους εκδρομείς να αναζητούν λίγες ημέρες χαλάρωσης.

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