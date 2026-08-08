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08.08.2026 09:49

ΗΠΑ: Ελικόπτερο συνετρίβη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μεγάλης φωτιάς στη Γιούτα

08.08.2026 09:49
elikoptero-Sikorsky-S64

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Συναγερμός σήμανε στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη την ώρα που επιχειρούσε στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (7/8) κοντά στην περιοχή Ρίτσφιλντ, ενώ το ελικόπτερο συμμετείχε στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της Widemouth 2, μιας μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην κεντρική Γιούτα. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άνθρωποι.

Το σημείο βρίσκεται σε απόκρημνο και δύσβατο έδαφος, ενώ από την πτώση προκλήθηκε και νέα εστία φωτιάς, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων.

Το αεροσκάφος ήταν ένα Sikorsky S-64, βαρύ ελικόπτερο που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Συμμετείχε μαζί με άλλα εναέρια μέσα στην προσπάθεια περιορισμού της Widemouth 2, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, έπειτα από κεραυνό, και έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε τεράστια έκταση. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και άλλα μέλη των συνεργείων συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ χρησιμοποιούνται και εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση των φλογών.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και μεταβαλλόμενους ανέμους, έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για όσους επιχειρούν στο μέτωπο.

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