ΗΠΑ-Ιράν: Τρόπο απεγκλωβισμού από τον πόλεμο αναζητά κορυφαίος στρατηγός του Τραμπ – Στο πιο κρίσιμο σημείο η αμερικάνικη στρατηγική

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Στο πιο κρίσιμο σημείο βρίσκεται η στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, με τον ανώτατο στρατιωτικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ να αναζητά σύμφωνα με πληροφορίες, μια διέξοδο από τον πόλεμο, κάνοντας την εκτίμηση ότι οι διαθέσιμες επιλογές για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση ενέχουν σοβαρούς κινδύνους.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει ξεκαθαρίσει τις τελευταίες εβδομάδες σε κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αποκλιμάκωσης και εξόδου από τη σύγκρουση, σύμφωνα τουλάχιστον με τρεις πηγές που επικαλείται το CNN.

Ο προβληματισμός του Κέιν εστιάζεται στο γεγονός ότι οι στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να έχουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ενώ εκτιμάται ότι η αεροπορική ισχύς από μόνη της δύσκολα θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο Τραμπ. «Ο Κέιν αναζητά μια έξοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Τις ανησυχίες αυτές φέρεται να συμμερίζονται και άλλα κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Κέιν έχει συζητήσει τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές και το ενδεχόμενο αναζήτησης διεξόδου με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Στόχος των επαφών αυτών είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ των βασικών συμβούλων του Τραμπ πριν από τις συσκέψεις με τον ίδιο τον πρόεδρο και να του παρουσιάζονται με σαφήνεια τόσο τα όρια όσο και οι πιθανές συνέπειες των διαθέσιμων στρατιωτικών επιλογών.

Ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής εμφανιστεί απρόθυμος να εξετάσει την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, εκτιμώντας ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί μπορούν να ασκήσουν αρκετή πίεση στην Τεχεράνη ώστε να αποδεχθεί μια συμφωνία με τους όρους της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο Κέιν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης φέρονται να θεωρούν ένα τέτοιο αποτέλεσμα δύσκολο. Ο ίδιος ο επικεφαλής του αμερικανικού στρατού είχε άλλωστε δηλώσει δημόσια ενώπιον του Κογκρέσου ότι «η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της».

Σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η διαπίστωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στην αρχή του πολέμου η Ουάσινγκτον υποστήριζε ότι μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν είχε καταστραφεί. Κεντρικός στόχος του Τραμπ εξακολουθεί να είναι η αποτροπή της Τεχεράνης από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Στα τέλη Ιουλίου εξετάστηκε ένα νέο σχέδιο για πιο επιθετικά πλήγματα κατά του Ιράν, με τον Τραμπ να εμφανίζεται αρχικά έτοιμος να εγκρίνει μια «μαζική» επιχείρηση. Ο Κέιν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, ωστόσο, εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις συνέπειες μιας τέτοιας κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ εκείνων που υποστήριζαν την επιχείρηση βρίσκονταν στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ενώ θετικό σε μια περαιτέρω κλιμάκωση εμφανιζόταν και το Ισραήλ.

Ο Τραμπ αποφάσισε τελικά να μην προχωρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, έπειτα από συνομιλίες με συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι χώρες αυτές φέρεται να εξέφρασαν φόβους ότι μια νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλούσε ιρανικά αντίποινα, με πιθανό στόχο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο. Το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, πάντως, παραμένει στο τραπέζι.

Ένας ακόμη παράγοντας που περιορίζει τις επιλογές της Ουάσινγκτον είναι η κατάσταση των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανώτατοι στρατιωτικοί θεωρούν πλέον ότι τα αποθέματα ορισμένων κρίσιμων οπλικών συστημάτων έχουν υποχωρήσει σε «επικίνδυνα χαμηλά» επίπεδα.

Ο Κέιν είχε προειδοποιήσει για το ζήτημα ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου, επισημαίνοντας ότι μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τα αμερικανικά αποθέματα, ιδιαίτερα σε όπλα και συστήματα που είναι απαραίτητα και για τη στήριξη του Ισραήλ και της Ουκρανίας.

Ανησυχία υπάρχει και στις χώρες του Κόλπου, καθώς ενδεχόμενες ελλείψεις προηγμένων αμερικανικών συστημάτων αεράμυνας θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν μια μεγάλης κλίμακας ιρανική επίθεση σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης.

Στο τραπέζι έχουν βρεθεί ακόμη πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάτι με το οποίο έχει απειλήσει επανειλημμένα ο Τραμπ. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μια τέτοια κίνηση δύσκολα θα ανάγκαζε την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει και, αντίθετα, θα αύξανε δραματικά τον κίνδυνο αντιποίνων κατά ενεργειακών υποδομών αραβικών κρατών.

Συνεχόμενο «παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι»

Μεταξύ των επιλογών που έχουν εξεταστεί περιλαμβάνονται ακόμη και βομβαρδισμοί γεφυρών, χωρίς όμως να θεωρείται ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν αποφασιστικά την πορεία του πολέμου. Η καταστροφή ιρανικών θέσεων drones και πυραύλων έχει εξελιχθεί, σύμφωνα με μία πηγή, σε ένα διαρκές «παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι».

Την ίδια στιγμή, ο Κέιν φέρεται να χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή τη σχέση του με τον Τραμπ. Παρότι στις ιδιωτικές συζητήσεις του εμφανίζεται περισσότερο κατηγορηματικός για τα όρια των βομβαρδισμών, όταν παρουσιάζει επιλογές στον Αμερικανό πρόεδρο προσπαθεί να επισημαίνει τους κινδύνους χωρίς να αμφισβητεί τις δυνατότητες των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε πρόσφατη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, για παράδειγμα, προειδοποίησε για τις πιθανές συνέπειες μιας νέας επιχείρησης και για τα μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών, αλλά ταυτόχρονα διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι, εφόσον δοθεί η εντολή, οι ΗΠΑ μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο και η CENTCOM έχουν αρχίσει παράλληλα να επανεξετάζουν τη στρατηγική τους. Ανώτατος αξιωματικός της Κεντρικής Διοίκησης φέρεται μάλιστα να ζήτησε πρόσφατα νέες, δημιουργικές και μη συμβατικές προτάσεις για την άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη.

Για ορισμένους, το γεγονός ότι αναζητούνται νέες ιδέες σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου αποτελεί από μόνο του ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η αμερικανική στρατηγική.

Η εκτίμηση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην Ουάσινγκτον είναι ότι μια αποφασιστική στρατιωτική ήττα του Ιράν θα απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση με χερσαίες δυνάμεις, η οποία θα μπορούσε να κοστίσει χιλιάδες αμερικανικές ζωές. Τέτοια σχέδια υπάρχουν στο Πεντάγωνο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για κάθε πιθανό σενάριο, όμως κανένα κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης δεν φέρεται αυτή τη στιγμή να εισηγείται μια τέτοια επιλογή.

Έτσι, το βάρος πέφτει πλέον στην αναζήτηση μιας διεξόδου που θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ τουλάχιστον μια «συμβολική νίκη», την οποία θα μπορούσε να παρουσιάσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ ως επιτυχία, χωρίς παράλληλα να κλείσει τον δρόμο προς μια διπλωματική συμφωνία.

Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Εκπρόσωπος του Κέιν απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες, σημειώνοντας ότι δεν δημοσιοποιούνται οι εμπιστευτικές συνομιλίες του στρατηγού με τον πρόεδρο και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους. Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τον Κέιν «ανεκτίμητο» μέλος της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, τονίζοντας ότι παρουσιάζει στον πρόεδρο ακριβείς και αμερόληπτες πληροφορίες μαζί με ένα ευρύ φάσμα επιλογών.

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