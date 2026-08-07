Δολοφόνος ιερόδουλων στο Λονδίνο ξυπνά μνήμες από τον «Τζακ τον Αντεροβγάλτη»: Ένοχος για δύο φόνους και βιασμό – Τον είχαν συλλάβει και τον άφησαν ελεύθερο

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Μνήμες από τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη ξυπνά στο Λονδίνο η δράση του 40χρονου Σάιμον Λέβι, ο οποίος καταδικάστηκε για τις δολοφονίες δύο ιερόδουλων, καθώς και για βιασμό και επίθεση σε τρίτη γυναίκα.

Η υπόθεση προκαλεί, ωστόσο, σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς των βρετανικών αρχών, καθώς αστυνομία και εισαγγελία παραδέχτηκαν σειρά λαθών που του επέτρεψαν να παραμένει ελεύθερος και να κλιμακώνει τη δράση του, παρά τις προηγούμενες συλλήψεις και τις καταγγελίες σε βάρος του.

Συνελήφθη για φόνο και αφέθηκε ελεύθερος

Τον Απρίλιο του 2025, αστυνομικοί συνέλαβαν τον Λέβι ως ύποπτο για τη δολοφονία της 53χρονης Βαλένσια-Τρουχίγιο.

Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος και στη συνέχεια κακοποίησε σεξουαλικά πέντε γυναίκες μέσα σε τρένα στο Λονδίνο, πριν δολοφονήσει και τη 39χρονη Σέριλ Γουίλκινς, πέντε μήνες αργότερα.

Here's double killer Simon Levy getting off a bus to meet up with Sheryl Wilkins. They go behind a wall in a notorious car park where he strangles her https://t.co/XJQEGf64jh pic.twitter.com/POHayBsHnw — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) August 7, 2026

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Κέβιν Σάουθγουορθ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε στο BBC ότι πιστεύει πως η ζωή της Γουίλκινς θα μπορούσε να είχε σωθεί και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της.

Η Met παραδέχεται σοβαρά λάθη

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) παρέπεμψε η ίδια την υπόθεση στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής (IOPC), καθώς το 2024 είχε υποβαθμίσει την αξιολόγηση του Λέβι από σεξουαλικό παραβάτη «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου».

Σύμφωνα με τη Met, η νεκροψία-νεκροτομή της Βαλένσια-Τρουχίγιο δεν κατέληξε σε σαφή αιτία θανάτου.

Ως αποτέλεσμα, ο Λέβι αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αστυνομία δεν μπορούσε τότε να αποδείξει ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια.

BREAKING: Serial sexual predator Simon Levy, 40, has been found guilty of murdering two women and violently raping a third amid a string of missed chances to stop him.



Sky's @BarnabyPap reports.



Latest: https://t.co/0NsbMfdr0q



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/VPsBcU5xH5 — Sky News (@SkyNews) August 7, 2026

Οι προηγούμενες συλλήψεις και οι αποφυλακίσεις με εγγύηση

Ο 40χρονος είχε συλληφθεί τόσο το 2024 όσο και στις αρχές του 2025 από τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) για επιθέσεις σε γυναίκες μέσα σε τρένα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όμως, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ακόμη και μετά τη στιγμή που θεωρήθηκε ύποπτος για τη δολοφονία της 53χρονης Βαλένσια-Τρουχίγιο.

Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας, Λίζα Ράμσαραν, δήλωσε ότι «οι πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση» δεν είχαν παρασχεθεί στο δικαστήριο.

Παραδέχτηκε, παράλληλα, ότι οι ενέργειες των αρχών δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα που δικαιολογημένα προσδοκούν τόσο το κοινό όσο και οι οικογένειες των θυμάτων.

A registered sex offender who remained free despite being on bail for rape has been found guilty of murdering two women, raping another and carrying out a series of sexual attacks that authorities have admitted should never have been allowed to continue.



Simon Levy, 40, was… pic.twitter.com/msc6rzjuWl — BPI News (@BPINewsOrg) August 7, 2026

«Η έρευνα δεν έγινε αρκετά γρήγορα»

Ο αναπληρωτής αρχηγός της BTP, Τσάρλι Ντόιλ, αναγνώρισε επίσης ότι η αρχική έρευνα δεν διεξήχθη με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες έχουν πλέον τροποποιηθεί, ώστε «οι καθ’ υποτροπή παραβάτες να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Είχε ήδη καταδικαστεί για επιθέσεις σε 10 γυναίκες

Ο Λέβι είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο, σε ξεχωριστή δίκη, για σεξουαλικές επιθέσεις σε 10 γυναίκες μέσα σε τρένα του Λονδίνου.

Κρίθηκε επίσης ένοχος για ακόμη μία επίθεση, αυτή τη φορά σε σωφρονιστική υπάλληλο, τον Απρίλιο του 2022.

Την περίοδο εκείνη βρισκόταν ήδη στη φυλακή για άλλη επίθεση που είχε διαπράξει το 2018.

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