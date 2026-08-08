Φρίκη στη Νέα Αγχίαλο: 66χρονος προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά στην ανήλικη γειτόνισσα του 

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Συνελήφθη 66χρονος στη Νέα Αγχίαλο που προέβη σε άσεμνες γενετήσιες πράξεις, κοιτώντας την ανήλικη γειτόνισσα από το παράθυρο του σπιτιού του. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών αλλά θα εκτίσει μόνο τον έναν.

Το περιστατικό συνέβη στις 11 το βράδυ της 31ης Ιουλίου. Η 13χρονη βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού τους, όταν είδε τον 66χρονο γείτονά τους στο παράθυρό του, φορώντας μόνο μία μπλούζα και ένα καπέλο, να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα καθώς την κοιτούσε.

Η 13χρονη τρομοκρατήθηκε και φώναξε την μητέρα της. Μόλις ο 66χρονος είδε τη μητέρα της 13χρονης έσβησε τα φώτα, βγήκε έξω και ζήτησε συγγνώμη.

Ο 66χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώπιον του δικαστήριου και υποστήριξε ότι επιστρέφοντας από το καφενείο κάθισε για λίγο στην αυλή και μετά μπήκε στο σπίτι του.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τον έναν, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν επί τριετίας. Στην τυχόν ασκηθείσα έφεση δεν χορηγήθηκε αναστέλλουσα δύναμη, στέλνοντάς τον στη φυλακή.

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