search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 15:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2026 00:49

Φρίκη στη Νέα Αγχίαλο: 66χρονος προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά στην ανήλικη γειτόνισσα του 

08.08.2026 00:49
kakopoiisi-aniliki

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνελήφθη 66χρονος στη Νέα Αγχίαλο που προέβη σε άσεμνες γενετήσιες πράξεις, κοιτώντας την ανήλικη γειτόνισσα από το παράθυρο του σπιτιού του. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών αλλά θα εκτίσει μόνο τον έναν. 

Το περιστατικό συνέβη στις 11 το βράδυ της 31ης Ιουλίου. Η 13χρονη βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού τους, όταν είδε τον 66χρονο γείτονά τους στο παράθυρό του, φορώντας μόνο μία μπλούζα και ένα καπέλο, να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα καθώς την κοιτούσε.  

Η 13χρονη τρομοκρατήθηκε και φώναξε την μητέρα της. Μόλις ο 66χρονος είδε τη μητέρα της 13χρονης έσβησε τα φώτα, βγήκε έξω και ζήτησε συγγνώμη.

Ο 66χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώπιον του δικαστήριου και υποστήριξε ότι επιστρέφοντας από το καφενείο κάθισε για λίγο στην αυλή και μετά μπήκε στο σπίτι του.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τον έναν, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν επί τριετίας. Στην τυχόν ασκηθείσα έφεση δεν χορηγήθηκε αναστέλλουσα δύναμη, στέλνοντάς τον στη φυλακή.

Διαβάστε επίσης

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διατηρεί στο αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

«Πόσα θέλεις για το κορίτσι;»: Τουρίστας στην Κρήτη ζήτησε να πληρώσει για να ασελγήσει σε ανήλικη

Σέρρες: Αυξημένη ταχύτητα και απόσπαση προσοχής τα πιθανά αίτια για το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρούς μητέρα και γιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
infantino-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

akrides new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαύρισε» ο ουρανός στο Νταγκεστάν από εκατομμύρια ακρίδες (Video)

atzarakis
LIFESTYLE

Ατζαράκης: «Έχω μία περίεργη, μαζοχιστική σχέση με τη δουλειά» 

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ. για τον τουρίστα στην Κρήτη: «Ζήτησε να συνευρεθεί με εργαζόμενη, όχι με ανήλικη»

likaviros
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Σε 57χρονη από την Κυψέλη ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σπηλιά – Τα πρώτα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

papastavrou_kefalogianni_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ισχύ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό - Τέρμα η δόμηση στα 4 στρέμματα - Πόσα θα απαιτούνται για νέα ξενοδοχεία και σε ποιες περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 15:44
infantino-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

akrides new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαύρισε» ο ουρανός στο Νταγκεστάν από εκατομμύρια ακρίδες (Video)

atzarakis
LIFESTYLE

Ατζαράκης: «Έχω μία περίεργη, μαζοχιστική σχέση με τη δουλειά» 

1 / 3