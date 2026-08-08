search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

08.08.2026 07:17

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου

08.08.2026 07:17
oukrania
Φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Περισσότερες από δέκα εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο ύστερα από συναγερμό που σήμανε στην ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε πως ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε μέσω Telegram πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην πόλη Μπροβαρί, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφόνος ιερόδουλων στο Λονδίνο ξυπνά μνήμες από τον «Τζακ τον Αντεροβγάλτη»: Ένοχος για δύο φόνους και βιασμό – Τον είχαν συλλάβει και τον άφησαν ελεύθερο

Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν συμφωνία για αμοιβαία άμυνα καθώς κλιμακώνεται η αναταραχή στη Μέση Ανατολή

Το καυτό καλοκαίρι του Φρίντριχ Μερτς: Φουντώνουν τα σενάρια αποπομπής του σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

zesti_kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 68 χρόνων

infantino-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

akrides new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαύρισε» ο ουρανός στο Νταγκεστάν από εκατομμύρια ακρίδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

papastavrou_kefalogianni_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ισχύ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό - Τέρμα η δόμηση στα 4 στρέμματα - Πόσα θα απαιτούνται για νέα ξενοδοχεία και σε ποιες περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:13
argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

zesti_kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 68 χρόνων

1 / 3