Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου

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Περισσότερες από δέκα εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο ύστερα από συναγερμό που σήμανε στην ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε πως ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε μέσω Telegram πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην πόλη Μπροβαρί, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου.

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