Οξύνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για το μεταναστευτικό – Οι συνοριακοί έλεγχοι μετά την Θεούτα στο επίκεντρο

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Η αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας για το μεταναστευτικό κλιμακώθηκε, αφού η Ρώμη αρνήθηκε κατηγορηματικά να άρει τους νέους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά την αιφνίδια άφιξη 70.000 μεταναστών στην Θέουτα.

Η διαμάχη ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν αρχικά η Ισπανία απείλησε να επιβάλει αντίστοιχους συνοριακούς ελέγχους στην Ιταλία, εάν η Ρώμη δεν ανακαλούσε τα δικά της μέτρα. Λίγες ώρες αργότερα, η Ιταλία αντέδρασε.

«Η Ιταλία δεν δέχεται τελεσίγραφα», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Αργά την Παρασκευή, η Ισπανία έκανε πράξη την απειλή της και επέβαλε τους δικούς της συνοριακούς ελέγχους στους ταξιδιώτες που φτάνουν αεροπορικώς ή διά θαλάσσης από την Ιταλία.

Τα μέτρα «θα εφαρμόζονται δειγματοληπτικά» από τα μεσάνυχτα της 8ης Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου, ανέφερε η κυβέρνηση της Ισπανίας σε ανακοίνωσή της.

Η κλιμακούμενη διαμάχη ασκεί πιέσεις στη ζώνη Σένγκεν. Παράλληλα, απειλεί και τις προσπάθειες της Ευρώπης να αποκαταστήσει την ενότητά της μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών τον περασμένο μήνα στη Θέουτα.

Αρκετοί ηγέτες της ΕΕ άσκησαν κριτική στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ μετά το περιστατικό, ενώ ορισμένοι απείλησαν ακόμη και με αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σένγκεν. Στη συνέχεια, η Ιταλία επέβαλε νέους συνοριακούς ελέγχους για πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που φτάνουν από την Ισπανία.

Η κίνηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ισπανίας, η οποία κατήγγειλε την Παρασκευή τους ελέγχους ως «άδικους, αντίθετους προς τα συμφέροντα της ΕΕ και μεροληπτικούς εις βάρος του ισπανικού λαού».

Η Ισπανία προειδοποίησε ότι, εάν η Ιταλία δεν άρει τα μέτρα πριν από την επόμενη εβδομάδα, θα «αναγκαστεί να λάβει αναλογικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των πολιτών της».

Ωστόσο, η Ιταλία δεσμεύτηκε άμεσα να διατηρήσει σε ισχύ τους νέους κανόνες τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και τον κίνδυνο μιας νέας μεταναστευτικής εισροής μέσω της Θέουτα. Η Ιταλία υποστήριξε επίσης ότι τα μέτρα δεν στρέφονται κατά της Ισπανίας και ότι θα επανεξεταστούν μόλις εκλείψουν οι σχετικοί κίνδυνοι.

Ισπανοί αξιωματούχοι επανέλαβαν την Παρασκευή ότι σχεδόν όλοι οι μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και ότι κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να φτάσει στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι της Ιταλίας για ταξιδιώτες από την Ισπανία έχουν επηρεάσει χιλιάδες επιβάτες και έχουν δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα εν μέσω της θερινής περιόδου, ανέφερε η ισπανική κυβέρνηση. Χαρακτήρισε την κίνηση πρωτοφανή, υποστηρίζοντας ότι «υιοθετήθηκε μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση».

Πηγή: Bloomberg

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