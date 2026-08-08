Υπόθεση Marfin: «Στις φωτογραφίες της επίθεσης δεν είναι η εντολέας μου», λέει ο δικηγόρος της 46χρονης (Video)

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Ο δικηγόρος της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin αμφισβητεί τα στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέουν την γυναίκα με την επίθεση.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο Κώστας Παπαδάκης υποστήριξε πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, παρά μόνο «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση. Ακόμη, ο συνήγορος της 46χρονης αποκάλυψε ότι η κατηγορούμενη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022.

Το βράδυ της Πέμπτης, η 46χρονη επέστρεψε από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου ζει τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της στις ελληνικές αρχές.

Την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τρίτη, θα οδηγηθεί στο γραφείο της ανακρίτριας για να απολογηθεί.

Ο ίδιος υποστήριξε, πως η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιεί συγκεκριμένη κλίμακα εργαστηριακής εξέτασης, στην οποία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μόνο η πρώτη βαθμίδα αποτελεί ταυτοποίηση (identification).

Μετά την ταυτοποίηση -εξήγησε- ακολουθούν άλλες βαθμίδες αξιολόγησης και ανάμεσα σε αυτές, είναι η πολύ ισχυρή, η ισχυρή, η μέτρια και η περιορισμένη προσομοίωση.

«Η κατηγορούμενη την οποία υπερασπίζομαι βρίσκεται στο στάδιο της περιορισμένης προσομοίωσης» ανέφερε και αυτό, κατά τον ίδιο, «δεν αποτελεί ταυτοποίηση».

«Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή. Τίποτα λιγότερο», επανέλαβε ο δικηγόρος της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της επίθεσης στη Marfin.

Τι λέει ο δικηγόρος της 46χρονης για την εξέταση που πραγματοποιήθηκε το 2022

Παράλληλα, ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης είπε στο ΕΡΤnews, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η 46χρονη συνδέεται με τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς όπως αποκάλυψε, η εντολέας του είχε εξεταστεί ήδη από το 2022 για την ταυτοποίηση με το πρόσωπο που φέρεται να συμμετείχε σε υποστηρικτική δράση γύρω από την επίθεση στη Marfin.

«Έχει εξεταστεί το 2022 με τα ίδια στοιχεία, με τις ίδιες φωτογραφίες, με την ίδια αξιολόγηση», όπως δήλωσε.

Εκείνη την περίοδο, η ίδια υπηρεσία, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προσομοίωση με την εντολέα του και η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο με πράξη εισαγγελέα, πρόσθεσε.

Ετη συνέχεια, ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτό το στοιχείο «αποκρύπτεται», κάνοντας παράλληλα λόγο και για την προσθήκη ενός ανώνυμου email στη νέα αξιολόγηση, το οποίο, όπως σχολίασε, «εκτός του ότι είναι παράνομο, δεν λέει και τίποτα συγκεκριμένο».

«Η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ενοχοποίηση αθώων»

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο συνήγορος της 46χρονης τόνισε: «Πρώτα απ’ όλα με σεβασμό στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και με πλήρη συμπαράσταση και με την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ενοχοποίηση αθώων, ούτε με πολιτικά παιχνίδια».

Ο Κώστας Παπαδάκης αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η απολογία της 46χρονης, μεταξύ άλλων και για την προσωπική της ζωή, καθώς, όπως υποστήριξε, οι εξελίξεις στην υπόθεση μπορεί να επηρεάσουν δραματικά τη ζωή της ίδιας, αλλά και του πεντάχρονου παιδιού της, του οποίου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μοναδική φροντιστήρια, καθώς βρίσκεται σε διάσταση με τον πατέρα του.

«Είναι αθώα και δεν υπάρχει ταυτοποίηση», επέμεινε ο συνήγορος της 46χρονης

Τι απαντά ο δικηγόρος της 46χρονης για τις φωτογραφίες

Ερωτηθείς σχετικά με τις φωτογραφίες που φέρονται να αποτέλεσαν αντικείμενο σύγκρισης, ο δικηγόρος ήταν κατηγορηματικός ότι η εντολέας του δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Marfin.

Τόνισε, ότι δεν υπάρχει φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Όπως υποστηρίζει, η εντολέας του βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση, αλλά όχι στη Marfin την ώρα της επίθεσης.

Αμφισβήτησε συγχρόνως, ακόμη και το εάν το πρόσωπο που εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανή γυναίκα είναι πράγματι γυναίκα, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό χαρακτηριστικό που οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα είναι μια κοτσίδα, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είναι και αποτέλεσμα χρήσης extensions.

Η 46χρονη αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση.

Η δικογραφία όμως περιλαμβάνει έκθεση της Αστυνομίας αναφορικά με την πιθανή ταύτιση της 46χρονης με τη λεγόμενη «γυναίκα νούμερο 7», το πρόσωπο δηλαδή που φέρεται να βρισκόταν κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα ο οποίος συμμετείχε στην επίθεση με μολότοφ, στη Marfin.

Εντούτοις, η αξιολόγηση του συγκεκριμένου ευρήματος δεν φέρεται να έχει καταλήξει σε εργαστηριακά βέβαιη ταύτιση. Αντιθέτως, χαρακτηρίζεται ως εύρημα «με περιορισμένη υποστήριξη», με σημαντικές ομοιότητες, όμως χωρίς εργαστηριακή βεβαιότητα ταύτισης.

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