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08.08.2026 11:28

Φωτιά σε κτήριο στην Κουμουνδούρου: Απεγκλωβίστηκε άτομο από τον δεύτερο όροφο

08.08.2026 11:28
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Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 8 Αυγούστου 2026, για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 09:30 στον πρώτο όροφο ακατοίκητου τριώροφου κτηρίου, στη διασταύρωση των οδών Σατωβριάνδου και Κουμουνδούρου, στην Αθήνα.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν ένα άτομο στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, το οποίο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή του βραχιονοφόρου οχήματος.

Παράλληλα με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα άτομα εγκλωβισμένα εντός αυτού.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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