Χαρδαλιάς: «Καμία ανεμογεννήτρια στις πληγείσες περιοχές»

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Σαφές μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων και αναδασωτέων περιοχών της Δυτικής Αττικής έστειλε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογραμμίζει ότι η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με την Πολιτεία, θα προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές, με στόχο να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί.

Παράλληλα, αναφέρεται στα έργα πρόληψης που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και τα φράγματα ανάσχεσης, σημειώνοντας ότι οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι έχουν ήδη διατεθεί από το Κεντρικό Κράτος, μετά και τη σχετική απόφαση του Πράσινου Ταμείου.

Ωστόσο, ο περιφερειάρχης θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη φυσική αναγέννηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«Όσο βρίσκομαι στο τιμόνι της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα θωρακίσουμε στην πράξη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κάθε σπιθαμή φυσικής αναγέννησης των τόπων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για τις ΑΠΕ

Ιδιαίτερα ξεκάθαρος εμφανίζεται ο Νίκος Χαρδαλιάς στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και βιομηχανικών μονάδων ΑΠΕ στις πληγείσες περιοχές.

Όπως τονίζει, «καμία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ δεν πρόκειται να εγκριθεί στην Αττική σε προστατευόμενες, αναδασωτέες ή πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές».

Με ιδιαίτερη αναφορά στη Δυτική Αττική, ο περιφερειάρχης κάνει λόγο για «καμία ανοχή» σε επιβαρυντικές για το περιβάλλον δραστηριότητες, υπογραμμίζοντας ότι τα δάση και τα βουνά που επλήγησαν «δεν είναι “άδειος” χώρος στον χάρτη».

Παράλληλα, συνδέει την προστασία των πυρόπληκτων οικοσυστημάτων με την πράσινη μετάβαση, επισημαίνοντας ότι αυτή δεν μπορεί, όπως αναφέρει, να επιτυγχάνεται «με την καταστροφή των βουνών μας» ή με την παρεμπόδιση της ανάκαμψης των οικοσυστημάτων.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς καταλήγει επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Περιφέρειας για την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών και την απρόσκοπτη φυσική τους αναδάσωση, κάνοντας λόγο για ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» που θα έχει ως στόχο την προστασία της φύσης, της ζωής και της περιβαλλοντικής κληρονομιάς της Αττικής.

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