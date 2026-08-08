Η επιστροφή των λουτροπόλεων: Γιατί τα spa και οι θερμές πηγές γίνονται η νέα ταξιδιωτική μόδα των 50+ – Στο 1,3 δισ. ο wellness tourism

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Κάποτε οι λουτροπόλεις ήταν συνυφασμένες με την εικόνα του συνταξιούχου που πήγαινε «για τα ρευματικά». Σήμερα η εικόνα αυτή αλλάζει με εντυπωσιακή ταχύτητα.
Από την Ουγγαρία μέχρι την Ισλανδία και από την Ιταλία και τη Σλοβενία μέχρι την Ελλάδα, οι ιαματικές πηγές και τα σύγχρονα spa γνωρίζουν μια δεύτερη νιότη, προσελκύοντας ολοένα περισσότερους ταξιδιώτες άνω των 50 ετών, αλλά και αρκετούς σαραντάρηδες που αναζητούν κάτι διαφορετικό από ένα ακόμη Σαββατοκύριακο σε μια πολύβουη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο παγκόσμιος τουρισμός ευεξίας συγκαταλέγεται πλέον στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.
Σύμφωνα με το Global Wellness Institute, η αγορά του wellness tourism ξεπέρασε ήδη τα 830 δισεκατομμύρια δολάρια και εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα προσεγγίσει το 1,3 τρισ. δολάρια, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν όχι μόνο για να δουν αξιοθέατα, αλλά για να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν καλύτερα, να περπατήσουν στη φύση και να φροντίσουν την υγεία τους.
Και αυτή η αλλαγή δεν αφορά μόνο τους πολύ εύπορους.
Για δεκαετίες οι ελληνικές λουτροπόλεις κουβαλούσαν ένα στερεότυπο. Συνδέθηκαν σχεδόν αποκλειστικά με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που πήγαιναν για θεραπεία ύστερα από σύσταση γιατρού. Σήμερα, όμως, η ίδια η έννοια του spa έχει αλλάξει.
Στη Βουδαπέστη, οι ιστορικές θερμές πισίνες είναι γεμάτες νέους, ζευγάρια και τουρίστες κάθε ηλικίας. Στη Σλοβενία, τα περίφημα Terme Olimia, Terme Čatež και άλλες λουτροπόλεις λειτουργούν σαν ολοκληρωμένα resorts.
Στην Αυστρία και στη Γερμανία τα περίφημα Therme αποτελούν προορισμούς από μόνα τους.
Δεν πηγαίνει κανείς επειδή πονάει η μέση του, αλλά γιατί θέλει να αποσυνδεθεί.
Οι σημερινοί πενηντάρηδες δεν θυμίζουν σε τίποτα τους πενηντάρηδες της δεκαετίας του 1980. Είναι πιο δραστήριοι, ταξιδεύουν περισσότερο, χρησιμοποιούν εφαρμογές, κάνουν κρατήσεις μόνοι τους και συχνά διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση από τους νεότερους.
Ταυτόχρονα όμως αρχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα του ταξιδιού. Δεν αναζητούν απαραίτητα τη νυχτερινή ζωή. Θέλουν καλό φαγητό, ήρεμους ρυθμούς, περπάτημα, φύση, καλό ύπνο, πολιτισμό και λίγες ώρες πραγματικής χαλάρωσης.
Και ακριβώς εκεί έρχονται να απαντήσουν οι σύγχρονες λουτροπόλεις.
Ειδικά μετά την πανδημία, οι ταξιδιωτικές συνήθειες άλλαξαν αισθητά και η πολυτέλεια απέκτησε νέα έννοια. Πολλοί άνθρωποι κουράστηκαν από τις ουρές, τα γεμάτα αεροδρόμια, τα υπερτουριστικά αξιοθέατα και τις πόλεις όπου πρέπει να κλείσεις θέση ακόμη και για να πιεις καφέ.
Η νέα πολυτέλεια είναι διαφορετική: Να ξυπνήσεις χωρίς ξυπνητήρι να περπατήσεις μέσα σε δάσος να περάσεις δύο ώρες σε μια θερμή πισίνα, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να κοιμηθείς καλά, να μη χρειάζεται να κοιτάζεις συνεχώς το κινητό.
Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες επενδύουν πλέον τεράστια ποσά σε εγκαταστάσεις ευεξίας.
Στη χώρα μας υπάρχει μία μεγάλη αντίφαση: Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερες από 750 φυσικές θερμές πηγές, από τις οποίες περίπου 80 έχουν επισήμως αναγνωριστεί ως ιαματικοί φυσικοί πόροι. Κι όμως, ελάχιστες λειτουργούν με τα πρότυπα που συναντά κανείς στην Κεντρική Ευρώπη.
Τα Λουτρά Πόζαρ, η Αιδηψός, τα Καμένα Βούρλα, τα Μέθανα, η Υπάτη, η Ικαρία, η Κύθνος, η Σαμοθράκη και αρκετές ακόμη περιοχές διαθέτουν φυσικό πλούτο που θα μπορούσε να αποτελεί τουριστικό προϊόν δώδεκα μήνες τον χρόνο.
Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, οι εγκαταστάσεις παραμένουν παλιές, η αισθητική θυμίζει προηγούμενες δεκαετίες και λείπει αυτό που κάνει τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές λουτροπόλεις τόσο ελκυστικές: η συνολική εμπειρία.
Το αντίθετο συμβαίνει στην Ευρώπη και ορισμένα παραδείγματα είναι εντυπωσιακά.
Η Βουδαπέστη παραμένει ίσως η “πρωτεύουσα” των θερμών λουτρών, με τα ιστορικά Széchenyi και Gellért.
Η Σλοβενία έχει μετατρέψει τις θερμές πηγές σε εθνικό τουριστικό προϊόν.
Η Ισλανδία έκανε το Blue Lagoon παγκόσμιο brand.
Η Αυστρία διαθέτει δεκάδες ορεινά thermal resorts.
Η Γερμανία διατηρεί τις παραδοσιακές Kurorte, πόλεις αφιερωμένες αποκλειστικά στην υγεία και την ευεξία.
Κοινός παρονομαστής όλων; Δεν πουλούν θεραπεία. Πουλούν τρόπο ζωής.
Καθώς η Ευρώπη γερνά δημογραφικά, οι ταξιδιώτες άνω των 50 θα αποτελούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής αγοράς.
Είναι ταξιδιώτες που μπορούν να ταξιδεύουν εκτός υψηλής περιόδου, ξοδεύουν περισσότερα στην τοπική οικονομία και αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες αντί για βιαστικά check lists αξιοθέατων.
Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές λουτροπόλεις έχουν μια μοναδική ευκαιρία.
Όχι να γίνουν «νοσοκομεία με πισίνες», αλλά να εξελιχθούν σε σύγχρονους προορισμούς ευεξίας, όπου η θερμή πηγή θα είναι μόνο η αρχή της εμπειρίας και όχι ο μοναδικός λόγος για να ταξιδέψει κάποιος.
Ιδού και πέντε ελληνικές λουτροπόλεις που αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία:
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