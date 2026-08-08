Τσίπρας: «Το σχέδιο μας για τη παραγωγική ανασυγκρότηση και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους»

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Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος μία εβδομάδα νωρίτερα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού:

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη το Οικονομικό Πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

Το σχέδιο μας για την Δίκαιη Ανάπτυξη, τη παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.

Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.

Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη.

Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς.

Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές.

Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας.

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