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08.08.2026 14:09

Παλαιό Φάληρο: Στα χέρια της αστυνομίας ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας – Ήταν «πρωτοπαλίκαρο» του «Έντικ»

08.08.2026 14:09
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Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Παλαιό Φάληρο, στα όρια με την Καλλιθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε, από το 2025, ένταλμα σύλληψης του Τμήματος Εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκε στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών και τις βίαιες επιθέσεις σε άτομα με τα οποία η συμμορία είχε διαφορές.

Οι Αρχές είχαν πληροφορίες ότι ο 49χρονος είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο το τελευταίο διάστημα επέστρεψε στην Ελλάδα. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τις Αρχές για την ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί τον Αύγουστο του 2025, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης, κατά την οποία αποκαλύφθηκε η δράση κυκλώματος που φέρεται να εμπλεκόταν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.

Το δεύτερο άτομο είχε αφεθεί ελεύθερο τον Μάρτιο του 2026 με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εντοπίστηκε να επιβαίνει στο ίδιο όχημα με τον 49χρονο, ο οποίος αναζητούνταν βάσει εντάλματος σύλληψης. Ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου, αυτή τη φορά για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

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