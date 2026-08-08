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08.08.2026 15:00

Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Σε 57χρονη από την Κυψέλη ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σπηλιά – Τα πρώτα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής

08.08.2026 15:00
likaviros

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Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβηττό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση, προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις 1,5 με 2 ημέρες, ενώ η αιτία προσδιορίζεται ως πτώση εξ ύψους, εύρημα που ενισχύεται και από το κάταγμα στο χέρι της γυναίκας.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό σε προχωρημένη σήψη μέσα στη σπηλιά, δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, και απέκλεισαν τον χώρο για να ξεκινήσει η έρευνα.

Η 57χρονη βρέθηκε φορώντας μπλε αμάνικο μπλουζάκι, ενώ η θέση στην οποία εντοπίστηκε και η μορφή των τραυμάτων παραπέμπουν σε πτώση από ύψος. Η κατάσταση της σορού δεν επέτρεπε αρχικά την αναγνώριση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να επιβεβαιώσει τα πρώτα ευρήματα και να δώσει εικόνα για τις συνθήκες θανάτου. Παράλληλα, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει πώς και υπό ποιες συνθήκες η 57χρονη βρέθηκε στο σημείο, καθώς και αν υπήρξε κάποιο περιστατικό που οδήγησε στην πτώση.

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