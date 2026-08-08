The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

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Σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της προεδρίας του βρίσκεται ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο σύμφωνα με δημοσίευμα του The Guardian.





Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της FIFA πανηγύριζε για την οικονομική επιτυχία του Μουντιάλ, το οποίο απέφερε έσοδα-ρεκόρ ύψους 15 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα εξαπέλυε επιθέσεις εναντίον όσων ασκούσαν κριτική στη διοργάνωση.

Η κατάσταση, όμως, άλλαξε δραματικά όταν αποκαλύφθηκε το σχέδιο για παραχώρηση μέρους των μελλοντικών εσόδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε εξωτερικούς επενδυτές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του The Guardian η σημερινή κατάσταση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό. Οι ρίζες της κρίσης στη FIFA φτάνουν τουλάχιστον μέχρι το 2010 και την αμφιλεγόμενη απόφαση να ανατεθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ αντί των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ήταν μερικές πραγματικά εντυπωσιακές ημέρες, όμως πρόκειται για μια ιστορία της οποίας οι ρίζες φτάνουν πολύ πίσω: στην απόφαση που ελήφθη στη Ζυρίχη το 2010 να ανατεθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στο Κατάρ.

Η απόφαση αυτή φέρεται να προκάλεσε την οργή του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος πέταξε ένα τασάκι μέσα στην αίθουσα και απαίτησε να υπάρξει αντίδραση. Ακολούθησε έρευνα του FBI για διαφθορά και καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξε ο πληθωρικός γενικός γραμματέας της Concacaf, Τσακ Μπλέιζερ. Ο Μπλέιζερ διατηρούσε δύο διαμερίσματα στον Trump Tower: ένα για τον ίδιο και ένα για τις γάτες του.

Ο Μπλέιζερ έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πλέον χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του σκανδάλου διαφθοράς της FIFA. Κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό σκούτερ έχοντας στον ώμο του τον παπαγάλο του, Μαξ, ενώ κάποτε είχε ανταλλάξει «high-five» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν ο Ρώσος πρόεδρος τού είπε ότι έμοιαζε με τον Καρλ Μαρξ.

Ήταν, ωστόσο, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έδωσε ο Μπλέιζερ αυτά που συνέβαλαν στις συλλήψεις στο ξενοδοχείο Baur au Lac της Ζυρίχης το 2015 και, έξι ημέρες αργότερα, στην παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ από την προεδρία της FIFA.

Το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να διαδεχθεί τον Μπλάτερ ήταν τότε ο πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν αποτελούσε αποδεκτή επιλογή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ήταν εκείνος που είχε αποφασίσει να αλλάξει την ψήφο του υπέρ του Κατάρ.Η αλλαγή αυτή είχε έρθει μετά από συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων με τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και τον διάδοχο του θρόνου και πρωθυπουργό του Κατάρ. Ο ίδιος ο Πλατινί έχει πάντως υποστηρίξει ότι η απόφασή του δεν ήταν αποτέλεσμα εκείνης της συνάντησης.

Στη συνέχεια προέκυψαν στοιχεία για πληρωμή που είχε λάβει ο Πλατινί από τη FIFA το 2011, γεγονός που οδήγησε στην τιμωρία και την αναστολή των καθηκόντων του. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Βέρνης, Μίχαελ Λάουμπερ, παραβίασε το συνηθισμένο πρωτόκολλο χαρακτηρίζοντας δημόσια τον Πλατινί ως κάτι «μεταξύ μάρτυρα και υπόπτου». Αυτό ήταν αρκετό για να αλλάξουν οι ισορροπίες. Ο Πλατινί έκανε πίσω και ο Τζιάνι Ινφαντίνο πήρε τη θέση του ως υποψήφιος της UEFA για την προεδρία της FIFA. Ο Λάουμπερ έγινε στη συνέχεια γενικός εισαγγελέας της Ελβετίας, αλλά τελικά παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη ότι είχε πραγματοποιήσει μυστικές συναντήσεις με τον Ινφαντίνο την περίοδο κατά την οποία διερευνούσε υποθέσεις που αφορούσαν τη FIFA.

Ο Μισέλ Πλατινί απαλλάχθηκε αργότερα από τις κατηγορίες και πλέον έχει κινηθεί νομικά τόσο εναντίον της FIFA όσο και εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο. Εκείνη την εποχή, ο Ινφαντίνο ήταν γενικός γραμματέας της UEFA, γνωστός κυρίως για την κωμική του σοβαρότητα κατά τη διεξαγωγή των κληρώσεων του Champions League. Εξελέγη πρόεδρος της FIFA τον Φεβρουάριο του 2016, νικώντας τον Σεΐχη Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα από το Μπαχρέιν, πρόεδρο της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, έναν φανατικό κυνηγό αγριόχοιρων που αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για συνενοχή στα βασανιστήρια ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας. Κλειδί ήταν μια καθυστερημένη αλλαγή γνώμης από το μπλοκ της Καραϊβικής: ο Σουνίλ Γκουλάτι, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, ανέλαβε τα εύσημα για την πειστικότητά του. Με την εκλογή ενός συμμάχου, οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς κέρδισαν το δικαίωμα να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026» αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Η στάση της UEFA κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο και οι «συμμαχίες»

Παράλληλα, στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην απάντηση της UEFA στα «σχέδια» του προέδρου της FIFA, τονίζοντας πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα. «Η δυναμική και ενιαία αντίδραση της UEFA, η οποία έφτασε μέχρι και στην απειλή για μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, ήταν κάτι που προφανώς δεν είχε προβλεφθεί.

Το επίμαχο σχέδιο έχει πλέον εγκαταλειφθεί, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, έχοντας υποστεί σημαντικό πλήγμα, προσπαθεί να παραμείνει στην προεδρία, εξασφαλίζοντας τη στήριξη τουλάχιστον ορισμένων υψηλόβαθμων στελεχών της FIFA κατά τη διάρκεια έκτακτης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Ραμπάτ.

Αξιοσημείωτη ήταν η απουσία του διευθύνοντος επιχειρησιακού συμβούλου της FIFA, Κέβιν Λαμούρ. Ο Λαμούρ ήταν ένα από τα δύο μέλη του πενταμελούς στενού συμβουλίου που είχαν ψηφίσει κατά του σχεδίου, όταν ενημερώθηκαν γι’ αυτό μόλις μία ημέρα πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την ίδια στιγμή, έχουν επιταχυνθεί τα σχέδια για τη διεύρυνση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 64 ομάδες, μία κίνηση που εκτιμάται ότι μπορεί να συσπειρώσει εκ νέου τη βάση υποστήριξης του Ινφαντίνο και να ενισχύσει τη θέση του εν μέσω της κρίσης που έχει ξεσπάσει στη FIFA» τονίζει το δημοσίευμα.

Οι επιστολές υποστήριξης που μέχρι πρότινος έδειχναν ότι θα εξασφάλιζαν στον Τζιάνι Ινφαντίνο ακόμη μία θητεία στην προεδρία της FIFA χωρίς αντίπαλο, αρχίζουν πλέον να αποσύρονται, γεγονός που αποτυπώνει τις αναταράξεις στο εσωτερικό της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Την Παρασκευή, ωστόσο, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Ινφαντίνο. Η στάση της ενδεχομένως να συνδέεται και με την προοπτική διεξαγωγής του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 στην Καζαμπλάνκα.

Με την κίνησή της αυτή, η CAF προστέθηκε στις ομοσπονδίες που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλευρό του προέδρου της FIFA. Μεξικό και Αργεντινή έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους στον Ινφαντίνο, ενώ στο ίδιο «στρατόπεδο» βρίσκονται επίσης το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Λίβανος, το Κουβέιτ, το Μπουτάν και η Σρι Λάνκα.

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